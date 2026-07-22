आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे; CJP प्रोटेस्ट में आए 23 साल के लड़के का वीडियो शेयर कर बोले केजरीवाल
एक दिन पहले केजरीवाल जंतर-मंतर पर पहुंचे थे और वहां से आकर उन्होंने बताया था कि ‘ये सभी बच्चे अपने हक और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तानाशाही के सामने ये बच्चे आज भी डटे हुए हैं। हम इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस लड़ाई में हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं।’
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक युवक से हुई बातचीत दिखाई गई है, जो कि सोमवार को शहर में हुए सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के 'संसद चलो मार्च' में शामिल होने मध्य प्रदेश से आया था। और इस वीडियो को शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'ये वीडियो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर इस जज्बे के साथ देश भर से युवा दिल्ली पहुंच रहे हों, तो इस आंदोलन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
क्या है उस वीडियो में?
इस वीडियो में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को सीजेपी के आंदोलन और उसके द्वारा बुलाए गए 'संसद चलो मार्च' में शामिल होने आए और जमीन पर बैठे एक 23 साल के युवक पवन से बातचीत करते दिखाया गया है। जब वह कंटेंट क्रिएटर युवक के पास पहुंचा तो वह सड़क किनारे बैठकर कुछ खा रहा था। इसके बाद वह कंटेंट क्रिएटर उस युवक से पूछता है, भाई क्या आपसे बात कर सकता हूं। इसके बाद वह बताता है कि पवन मध्य प्रदेश से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। फिर वह उस युवक से अपना खाने वाला डिब्बा दिखाने को कहता है।
युवक टिफिन में लाया था मूंगफली, प्याज और अचार
कंटेंट क्रिएटर उसके टिफिन में रखे खाने के सामान को देखकर हैरान रह जाता है, और डिब्बा दिखाते हुए कहता है कि 'देखिए ये है फंडेड प्रोटेस्ट'। ये फंडेड प्रोटेस्ट है, जिसमें आया युवक अचार के साथ प्याज और मूंगफली के कुछ दाने खा रहा है। इसके बाद वह कंटेंट क्रिएटर उस युवक से कहता है, यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी तुम कितने सुंदर आदमी हो, भाई ये तुम बलिदान दे रहे हो जीवन में, समझ रहे हो, वो भी किसके लिए, हम सबके लिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई।'
युवक ने बताई MP से आंदोलन में आने की वजह
इसके बाद इंटरव्यूअर उसके आने की वजह पूछते हुए कहता है कि 'तो क्या मोटिवेट कर गया, MP से यहां कैसे आ गए'? तब पवन बताता है कि वह 'शिक्षा' के लिए यहां आया है। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो, पढ़ रहे हो क्या अभी, तब पवन बताता है कि वह एम.कॉम. फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है।
युवक ने बताया- जो साथ लाया था वह सब खत्म हो गया
आगे इंटरव्यूअर वापस उसके टिफिन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि भाई मैं खाऊं इसमें से थोड़ा सा, तो पवन तुरन्त हां कर देता है। इसके बाद कंटेंट क्रिएटर एकबार फिर कहता है कि यह वहां का स्पेशल है क्या तो पवन कहता है, नहीं सर, मैं अपने साथ जो कुछ लाया था वह खत्म हो गया था तो बचा है, वही मैं खा रहा हूं।
शख्स बोला- तुम इनको लाठी-डंडों से नहीं हरा पाओगे
इंटरव्यू लेने वाला शख्स आगे कहता है कि भाई देखो तो, कितने प्यारे बंदे आए हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि इनको लाठी-डंडों से नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वह शख्स एकबार फिर पवन का टिफिन दिखाते हुए कहता है, 'यह देख रहे हो, जेल की रोटी ज्यादा बढ़िया होगी ब्रो, हम उससे भी आगे निकल गए हैं भाई।'
खास वजह बता ठुकरा दिया साथ खाने का ऑफर
इसके बाद कंटेंट क्रिएटर पवन से कहता है कि खाना खाओगे, साथ में चले कहीं लंच डेट पर दोनों- तीनों भाई साथ में खाना खाएंगे, क्या बोलते हो। तो इस ऑफर को भी पवन मुस्कुराते हुए यह कहकर ठुकरा देता है कि यहां से कहीं नहीं जा सकते। आगे उससे विदा लेते हुए इंटरव्यूअर उसे गले लगाता है और कहता है, मेरे भाई यार थैंक यू सो मच, मेरे यार। बहुत शुक्रिया। फिर वह उससे उसकी उम्र पूछते हुए कहता है, 'भाई कितनी उम्र है तुम्हारी', तो पवन अपनी उम्र 23 साल बताता है। फिर कंटेंट क्रिएटर कहता है, 23 साल की उम्र में कितना बड़ा आदमी है भाई ये, समझ रहे हो, क्रांतिकारी जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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