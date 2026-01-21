Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsit was not joke supreme court on stray dogs feeding
हमने मजाक में नहीं कहा है; लावारिस कुत्तों को खाना देने वालों पर SC की दो टूक

हमने मजाक में नहीं कहा है; लावारिस कुत्तों को खाना देने वालों पर SC की दो टूक

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के मामलों में हमारी पिछली टिप्पणियों को लेकर गलतफहमी में न रहें, हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेकर खाना खिलाने वालों को पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है।

Jan 21, 2026 06:24 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, प्रभात कुमार
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के मामलों में हमारी पिछली टिप्पणियों को लेकर गलतफहमी में न रहें, हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। अदालत ने कहा कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही तय करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत द्वारा पिछली सुनवाई पर की गई टिप्पणियां शायद व्यंग्य में की गई थीं। भूषण ने अदालत की उस टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसकी मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हुई।

भूषण ने कहा कि इन टिप्पणियों का सहारा लेकर खाना खिलाने वालों को पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा, हमने यह व्यंग्य में नहीं, बल्कि बहुत गंभीरता के साथ कहा था। हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर गंभीर थे।

मेनका गांधी के बयान को कोर्ट की अवमानना बताया

लावारिस कुत्तों से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आलोचना करने पर शीर्ष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अदालत की अवमानना XXकी है। अदालत ने कहा, मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की, लेकिन आपने (मेनका गांधी) की है। कोर्ट की उदारता के कारण हम उन पर अवमानना XXकी कार्यवाही शुरू नहीं कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:आवारा कुत्तों पर मेनका गांधी क्या बोलीं कि भड़क उठे भावी CJI, अजमल कसाब का जिक्र
ये भी पढ़ें:दिल्ली में आवारा कुत्तों को लगेंगे माइक्रोचिप और टीका, 35 करोड़ का बजट तय
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Supreme Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।