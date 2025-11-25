दिल्ली में 500 से अधिक इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य, अब तक कितने पर लगाई गई?

संक्षेप: राजधानी दिल्ली का हाल पलूशन से बेहाल है। इन दिनों AQI लेवल 300-400 के आस-पास बना हुआ है। ऐसे में हुए सर्वेक्षण में दिल्ली नगर निगम ने 500 से अधिक इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने की अनिवार्यता को लागू किया है।

राजधानी दिल्ली का हाल पलूशन से बेहाल है। इन दिनों AQI लेवल 300-400 के आस-पास बना हुआ है। ऐसे में हुए सर्वेक्षण में दिल्ली नगर निगम ने 500 से अधिक इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने की अनिवार्यता को लागू किया है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की कुल 149 इमारतों में 29 नवंबर की समयसीमा से पहले ही एंटी-स्मॉग गन लगा दी गई हैं।

इन इमारतों में कार्यालय, होटल, कॉर्मसियल जगहें, मिश्रित उपयोग वाली जगहें, मॉल, अस्पताल और अन्य सरकारी एवं निजी संपत्तियां शामिल हैं। पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, शुरुआती आकलन में 149 इमारतों की पहचान की गई थी, जिन्हें एंटी-स्मॉग गन की जरूरत थी। नए सर्वेक्षण के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 500 से अधिक इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाने की अनिवार्यता लागू कर दी है।

एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "अभी तक 149 इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाई जा चुकी हैं और एमसीडी क्षेत्र के कई व्यावसायिक क्षेत्रों में इसे लगाने का काम जारी है। इसमें सरकारी और निजी अस्पताल, कार्यालय भवन, मॉल, अदालत परिसर, व्यावसायिक संपत्तियां और होटल शामिल हैं।"

अधिकारियों ने बताया कि नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का आदेश 20 से अधिक भवनों पर लागू होता है और अभी वहां सिर्फ सात एंटी-स्मॉग गन ही लगाए गए हैं। नगर निगम की एजेंसियां ​​दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। ​​दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इसे लगाए जाने की प्रगति की निगरानी कर रही है।