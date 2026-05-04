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यह एक बड़ी चेतावनी की तरह; पश्चिम बंगाल में भाजपा को निर्णायक बढ़त पर मिलने पर क्या बोले CPI नेता

May 04, 2026 02:20 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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केरल के परिणामों पर उन्होंने कहा,'हमें उम्मीद थी कि केरल में LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केरल में BJP को अपना विनाशकारी खेल खेलने का मौका नहीं मिला।'

यह एक बड़ी चेतावनी की तरह; पश्चिम बंगाल में भाजपा को निर्णायक बढ़त पर मिलने पर क्या बोले CPI नेता

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार को जारी है। इस दौरान तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास और सरकार बनाती दिख रही है। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा राज्य में 15 साल पुरानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकती नजर आ रही है। इन परिणामों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी.राजा ने हैरानी जताते हुए इसे एक चेतावनी की तरह बताया है।

भाकपा नेता डी.राजा ने कहा, 'अगर ये रुझान ऐसे ही रहे, तो अंतिम नतीजा भी यही होगा। हमारी पार्टी इस जनादेश के कारणों का विश्लेषण करेगी। असम में BJP फिर से सरकार बनाने जा रही है, और पश्चिम बंगाल में पहली बार। पुडुचेरी में पार्टी ने बढ़त बना रही है। केरल में मुकाबला LDF और UDF के बीच है। तमिलनाडु में रुझान एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों को इन चुनावों और लोगों द्वारा दिए गए जनादेश से सही सबक सीखना चाहिए।'

डी. राजा बोले- यह एक बड़ी चेतावनी की तरह

पश्चिम बंगाल के नतीजों पर डी. राजा बोले, 'पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार बना सकती है। यह न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संगठनों के लिए एक असली सबक भी है। वामपंथी दलों का प्रदर्शन चिंताजनक है। ऐसे जब तक हम बंगाल में वामपंथ को फिर से मजबूत नहीं कर लेते, तब तक पूरे देश में यह वामपंथ के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा।'

'धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए आत्ममंथन का समय'

आगे तमिलनाडु के नतीजों पर उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश के कारणों का विश्लेषण करेगी। यह भी जरूरी है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दल गंभीरता से आत्म-मंथन करें और यह सबक सीखें कि जनता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दलों को यह समझना होगा कि सीटों के बंटवारे का समझौता कैसे किया जाए, आपसी तालमेल कैसे बिठाया जाए और भरोसे के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। एक-दो एग्जिट पोल को छोड़कर, बाकी सभी एग्जिट पोल ने DMK की जीत की भविष्यवाणी की थी।'

वामपंथ के भविष्य को लेकर जताई चिंता

वहीं केरल के परिणामों पर उन्होंने कहा,'हमें उम्मीद थी कि केरल में LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केरल में BJP को अपना विनाशकारी खेल खेलने का मौका नहीं मिला।' आगे उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि 'अगर हम केरल भी हार जाते हैं, तो फिर वामपंथ का भविष्य क्या होगा?'

बता दें कि खबर लिखे जाने तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने 194 सीटों पर बढ़त बना रखी थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर आगे चल रही थी। तमिलनाडु की 234 सीटों में से फिल्म कलाकार विजय की नई नवेली TVK पार्टी ने 112 सीटों पर बढ़त बना रखी थी, वहीं AIADMK 58 सीटों पर व DMK 47 सीटों पर आगे चल रही थी। असम की 126 सीटों में से भाजपा ने 78 सीटों पर बढ़त बना रखी थी, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर आगे थी। केरल की 140 सीटों में से कांग्रेस ने 55 सीटों पर, CPI (M) ने 26 सीटों पर और IUML पार्टी ने 21 सीटों पर बढ़त बना रखी थी। पुडुचेरी की 30 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 15 सीटों पर तो कांग्रेस गठबंधन ने 11 सीटों पर बढ़त बना रखी थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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