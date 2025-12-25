यह धार्मिक नहीं, उनकी राजनीतिक भावनाओं का मामला; अपने खिलाफ FIR पर क्या बोले AAP नेता
प्रदूषण को लेकर सांता क्लॉज वाला वीडियो बनाने पर आप के तीन नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। आप नेता संजीव झा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा कि मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि भाजपा के एक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें दावा किया गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
आप नेता ने कहा कि हमने एक वीडियो बनाया था। इसमें दिखाया गया था कि जब लोग दिल्ली आते हैं तो वे प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि यह धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं है, यह उनकी राजनीतिक भावनाओं का मामला है। क्योंकि अगर उनकी इतनी गहरी धार्मिक भावनाएं होतीं तो उन्होंने तब प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जब सरकार ने आदेश जारी किया कि स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज के कपड़े नहीं पहनाए जाने चाहिए?
आप नेता ने कहा कि अगर उनकी भावनाएं सचमुच आहत हुई होतीं तो उन्हें उन पार्कों में होने वाली दैनिक शरारतों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी जहां क्रिसमस मनाया जाता है। आप नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक एक मॉल में गए और सांता क्लॉज को तोड़ दिया, लात मार रहे हैं और भद्दी-भद्दी बातें कह रहे हैं।
आप नेता ने कहा कि जहां लोग चर्चों के बाहर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। इसका मतलब धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए कि हम लगातार सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई। सरकार ने धोखा दिया है और दिल्ली की जनता उसकी सजा भुगत रही है।
संजीव झा ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों की सांसों पर इमरजेंसी लगा है। लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को इस बात से मतलब नहीं है। ऐसे में उन्हें लगा कि हमें डरा दिया जाए। संजीव झा ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और लगातार सवाल उठाते रहेंगे।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
शिकायत के अनुसार, 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कनॉट प्लेस में सार्वजनिक रूप से किए गए एक राजनीतिक नाटक से संबंधित वीडियो पोस्ट किए। इन वीडियो में दुनिया भर के ईसाइयों के लिए पूजनीय सांता क्लॉज के रूप में सजे लोगों को अपमानजनक और उपहासपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। वीडियो में इन धार्मिक प्रतीकों को सड़क पर बेहोश होते और गिरते हुए दिखाया गया है।