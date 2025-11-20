डॉक्टरों-इंजीनियरों के लिए देश विरोधी कामों में शामिल होना ट्रेंड बन गया, SC में बोली दिल्ली पुलिस

संक्षेप: मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा- डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच को बताया कि ट्रायल में देरी आरोपियों की वजह से हुई है और वे इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। राजू ने टॉप कोर्ट में इमाम के नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ "भड़काऊ भाषण" देने के वीडियो दिखाए।

डॉक्टर-इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए दिखाया गया था। यह बताते हुए कि इमाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। वकील ने कहा, "आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं।"

राजू ने आगे कहा, “यह कोई साधारण प्रोटेस्ट नहीं है। ये हिंसक प्रोटेस्ट हैं। वे नाकाबंदी की बात कर रहे हैं।” इस मौके पर, जस्टिस कुमार ने पूछा कि क्या भाषण चार्जशीट का हिस्सा थे, जिसका राजू ने हां में जवाब दिया।