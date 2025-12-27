Hindustan Hindi News
it had sixth sense that parties can be brought together, SC quashes conviction in rape case
6th सेंस से लगा कि दोनों में सुलह संभव है; SC ने रद्द कर दी रेप मामले के आरोपी को हुई 10 साल की सजा

संक्षेप:

इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने उस व्यक्ति की अपील पर फैसला सुनाया है, जिसने अप्रैल 2024 में याचिका लगाते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी सजा निलंबित करने की अपील को खारिज कर दिया गया था।

Dec 27, 2025 09:13 pm ISTSourabh Jain भाषा, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इस बात का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति की सजा को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता और दोषी ने आपस में शादी कर ली है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति से बने संबंध को गलतफहमी के कारण आपराधिक रंग दे दिया गया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, 'जब यह मामला शीर्ष अदालत के समक्ष आया, तो मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद हमें छठी इंद्रिय से यह अंतर्ज्ञान हुआ कि यदि अपीलकर्ता और पीड़िता एक-दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें एक बार फिर से साथ लाया जा सकता है।'

अदालत ने कहा कि इसके बाद दोनों पक्षों ने इसी साल जुलाई में शादी कर ली और तब से ये दोनों साथ रह रहे हैं। इस मामले में पांच दिसंबर को दिए अपने फैसले में अदालत ने कहा, ‘यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां इस अदालत के हस्तक्षेप पर अपीलकर्ता अंततः अपनी दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद्द किए जाने से लाभान्वित हुआ।’

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा और 55k का जुर्माना

इस मामले में अदालत ने उस व्यक्ति की अपील पर फैसला सुनाया है, जिसने अप्रैल 2024 में याचिका लगाते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी सजा निलंबित करने की अपील को खारिज कर दिया गया था। इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में उस व्यक्ति को दोषी ठहराया था और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

पीठ के अनुसार, उसने अपीलकर्ता और महिला से उनके माता-पिता की उपस्थिति में बातचीत की थी और उसे पता चला था कि वे आपस में शादी करने के इच्छुक हैं। न्यायालय ने अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत दे दी थी और जुलाई में दोनों पक्षों का विवाह संपन्न हुआ था। उनके माता-पिता इस घटनाक्रम से प्रसन्न हैं।

पीठ ने कहा, ‘परिणामस्वरूप, हमने इस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और शिकायत के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है।’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि गलतफहमी के कारण, दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध को आपराधिक रंग दिया गया और उसे विवाह के झूठे वादे के अपराध में बदल दिया गया, जबकि वास्तव में दोनों पक्षों का एक-दूसरे से विवाह करने का इरादा था।’

‘ऐन वक्त पर शादी टालने से महिला को डर लगा होगा’

न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता की मुलाकात महिला से 2015 में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद, दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने और महिला के अनुसार, उसने अपीलकर्ता द्वारा किए गए विवाह के कथित झूठे वादे पर भरोसा किया।

महिला ने इस मामले में नवंबर 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीठ ने कहा कि, अपीलकर्ता द्वारा शादी की तय तारीख को स्थगित करने से महिला में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई होगी, जिसके कारण उसने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

हाईकोर्ट में अपील खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

पिछले साल अप्रैल में ट्रायल कोर्ट ने उस आदमी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील करते हुए सजा को चुनौती दी। हालांकि ​​उसकी अर्ज़ी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्योंकि दोनों पक्षों की शादी हो चुकी है और वे साथ रह रहे हैं, और दोनों के वकील ने भी कहा कि क्रिमिनल कार्यवाही रद्द की जा सकती है, जिसके बाद बेंच ने FIR और इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

सजा होने से नौकरी से हो गया था निलंबित

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि क्रिमिनल शिकायत और ट्रायल कोर्ट के सुनाए फैसले और सजा के कारण उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'इस आदेश को देखते हुए, सागर, मध्य प्रदेश के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) को निर्देश दिया जा सकता है कि वे सस्पेंशन का आदेश रद्द करें और अपील करने वाले को बकाया सैलरी का भुगतान करें।'

