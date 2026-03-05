Hindustan Hindi News
दिल्ली से खाड़ी देशों की 40 उड़ानें रद्द, रेस्क्यू फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट

Mar 05, 2026 05:05 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मध्य पूर्व संकट के कारण 5 मार्च को दिल्ली हवाईअड्डे से आने-जाने वाली कुल 40 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, विदेश में सीमेंट भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तीन विशेष उड़ानों के संचालन की योजना है।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने मध्य पूर्व में जारी तनाव को देखते हुए यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। 5 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 40 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 जाने वाली और 18 आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 विशेष उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।

डायल की ओर से मध्य पूर्व यात्रा को लेकर जारी अपनी एडवाइजरी में कहा गया है कि 5 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 22 और आने वाली 18 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज भी है। डायल ने कहा है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 3 उड़ानें चलाने की योजना है।

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयरलाइन स्पाइसजेट गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 13 विशेष उड़ानें चला रही है। कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन 13 उड़ानों में से 12 फुजैरा से और एक दुबई से आएगी। फुजैरा से 7 उड़ानें मुंबई के लिए और 5 उड़ानें दिल्ली के लिए चलेंगी जबकि दुबई वाली उड़ान मुंबई आएगी। इससे पहले 3 और 4 मार्च को भी स्पाइसजेट ने यूएई से 12 विशेष उड़ानें चलाई थीं जिनसे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और कोच्चि लाया गया था।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

