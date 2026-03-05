दिल्ली से खाड़ी देशों की 40 उड़ानें रद्द, रेस्क्यू फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट
मध्य पूर्व संकट के कारण 5 मार्च को दिल्ली हवाईअड्डे से आने-जाने वाली कुल 40 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, विदेश में सीमेंट भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तीन विशेष उड़ानों के संचालन की योजना है।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने मध्य पूर्व में जारी तनाव को देखते हुए यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। 5 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 40 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 जाने वाली और 18 आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 3 विशेष उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।
डायल की ओर से मध्य पूर्व यात्रा को लेकर जारी अपनी एडवाइजरी में कहा गया है कि 5 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 22 और आने वाली 18 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज भी है। डायल ने कहा है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 3 उड़ानें चलाने की योजना है।
यूनीवार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयरलाइन स्पाइसजेट गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 13 विशेष उड़ानें चला रही है। कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन 13 उड़ानों में से 12 फुजैरा से और एक दुबई से आएगी। फुजैरा से 7 उड़ानें मुंबई के लिए और 5 उड़ानें दिल्ली के लिए चलेंगी जबकि दुबई वाली उड़ान मुंबई आएगी। इससे पहले 3 और 4 मार्च को भी स्पाइसजेट ने यूएई से 12 विशेष उड़ानें चलाई थीं जिनसे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और कोच्चि लाया गया था।
