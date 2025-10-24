दिल्ली में होने ही वाला था बड़ा आतंकी हमला, दबोच लिए गए ISIS के 2 फिदायीन
संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक स्टेट (ISIS) से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल के दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग आईईडी ब्लास्ट के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे। इनमें से एक दिल्ली का ही रहने वाला था।
दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक स्टेट (ISIS) से प्रेरित एक आतंकी मॉड्यूल के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि आईईडी ब्लास्ट के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे और अभी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले चुके थे। इनमें से एक दिल्ली और दूसरा मध्य प्रदेश से दबोचा गया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी खूंखार आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड की दौरान पकड़े आतंकियों में एक का नाम अदनान है। एक आतंकी दिल्ली के सादिक नगर से दबोचा गया तो दूसरा भोपाल से पकड़ा गया है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। हथियार और विस्फोटक भी जुटा लिए गए थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक,आईएसआईएस से प्रेरित इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से चलाया जा रहा था।
गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ चल रही है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने और ध्वस्त करने में जुट गईं हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि इन्हें किसने इस मॉड्यूल से जोड़ा, मॉड्यूल में और कौन कौन है, कहां से फंडिंग हो रही थी या क्या-क्या साजिश रची गई थी।