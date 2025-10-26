बेटे अदनान के ISIS कनेक्शन पर पिता भी हैरान, बोले- वो तो बहुत मेहनती और...

Hindustan Hindi News
Sun, 26 Oct 2025 12:54 PM
दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे ISIS आंतकियों का भंडाफोड़ होने के बाद उनके परिवारवाले अब भी हैरान हैं। 19 साल के अदनान के माता-पिता तो उसे मेहनती और आज्ञाकारी की संज्ञा दे रहे हैं। पिता का कहना है वो तो बहुत कम ही बाहर निकलता था और परिवार पर ध्यान देता था। मोहम्मद अदनान के पिता तो यह मानने को भी तैयार नहीं हैं कि उनका बेटा किसी ISIS टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है।

मोहम्मद अदनान के पिता मोहम्मद सलीम सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका बेटा एक अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि वह केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ही रहा है। अदनान के पिता मोहम्मद सलीम ने कहा,"वह पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं है,लेकिन मेहनती है। हम अपनी नौकरी के कारण 2022 में एटा से यहां शिफ्ट हुए थे। मुझे नहीं पता कि पुलिस क्या कह रही है, लेकिन मेरा बेटा किसी समूह का हिस्सा नहीं था और वह कोई बम नहीं बना रहा था। हमने उसके डिवाइस भी देखे हैं।"

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 19 वर्षीय मोहम्मद अदनान और 20 वर्षीय अदनान खान को गिरफ्तार किया है,जिसमें से बाद वाले को बिहार से पकड़ा गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि आरोपी भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाने के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण,भर्ती और IED बनाने की तैयारी कर रहे थे।

आतंकी अदनान के घर में कौन-कौन?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अदनान ने ISIS प्रमुख अबू हफ्स अल-हाशिमी अल-कुरैशी के लिए काम करने की बात कबूल कर ली है अधिकारियों को एक वीडियो भी मिला है जिसमें वह ISIS की वेशभूषा में दिख रहा है। सादिक नगर में मोहम्मद अदनान के परिवार के सरकारी क्वार्टर (टाइप-2 सरकारी आवास) पर एचटी (HT) के दौरे के समय,उनके पिता और बड़ी बहन घर पर थे। उनकी मां एक बीमार भतीजी की देखभाल के लिए बाहर गई हुई थीं। अदनान की दो बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है।

पिता के लिए यकीन करना मुश्किल

उनके पिता अविश्वास और सदमे में थे। उन्होंने कहा कि वह लगभग 10 दिनों से परेशान हैं। पुलिस ने कहा था कि मोहम्मद अदनान ने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था,जबकि उनके पिता ने कहा कि वह मालवीय नगर के एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है।

मोहम्मद सलीम ने कहा,"मैंने उसे आखिरी बार 16 अक्टूबर की शाम को देखा था। वह नमाज पढ़ने जाने की बात कहकर घर से निकला,लेकिन वापस नहीं आया। मैंने उसे हर जगह खोजा। कुछ देर बाद 10-12 पुलिसकर्मी आए और कहा कि मेरे बेटे ने आतंकी गतिविधियों के बारे में पोस्ट किया है और वह गलत कामों में शामिल है। मैं हैरान रह गया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने दूरदर्शन में ड्राइवर के तौर पर 22 साल से ज्यादा काम किया है और मेरा परिवार कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता।"

परिवार ने बताया कि 8-10 पुलिसकर्मियों ने उनके पूरे घर की तलाशी ली और अदनान के लिए ईद पर खरीदा गया एक काला सूट,एक पुराना फोन, एक अलार्म घड़ी और एक हाथ की घड़ी ले गए। सलीम ने कहा,"इसका आईएसआईएस से कोई संबंध नहीं था। वह सूट मैंने उसे ईद के लिए तोहफे में दिया था। आधी रात के आस-पास पुलिस उसे कुछ सेकंड के लिए घर लेकर आई। उसकी मां रो रही थी। मैं सदमे में था,लेकिन मैंने खुद को संभाला और अदनान से पूछा कि क्या उसने कुछ किया है।"

मोहम्मद सलीम ने कहा, "उसने मुझे बताया कि 'अब्बा मैंने केवल अदनान खान (दूसरे आरोपी) के साथ चैट की है। मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। मैं किसी चीज में शामिल नहीं हूं।'" सलीम ने आगे कहा,"वे मेरे बेटे को भोपाल में रहने वाले किसी व्यक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं,यह कहते हुए कि वे आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे? मेरा बेटा दिल्ली से बाहर कभी गया ही नहीं। अगर वह बम बना रहा होता या ऐसी कोई योजना बना रहा होता,तो मैं उसे बेदखल कर देता। वह किसी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा भी नहीं था।" परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि उन्होंने खान के बारे में कभी नहीं सुना।

