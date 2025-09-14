दानिश बना रहा था फिदायीन दस्ता, पाक हैंडलर ने भेजा था सुसाइड जैकेट बनाने का वीडियो

आईएसआईएस मॉड्यूल के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच में पता चला है कि मॉड्यूल का कथित सीईओ अशहर दानिश फिदायीन दस्ते तैयार कर रहा था, जिनके लिए सुसाइड जैकेट भी बनाई जा रही थीं।

आईएसआईएस मॉड्यूल के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच में पता चला है कि मॉड्यूल का कथित सीईओ अशहर दानिश फिदायीन दस्ते तैयार कर रहा था, जिनके लिए सुसाइड जैकेट भी बनाई जा रही थीं। पाकिस्तानी हैंडलर ने जैकेट बनाने का वीडियो भेजा था। स्पेशल सेल के मुताबिक, दानिश पिछले छह महीने से मॉड्यूल तैयार कर रहा था और उसे ‘गजवा लीडर’ और सीईओ का कोड नाम दिया गया था।

राइट विंग के नेता थे निशाने पर आतंकियों की चैट से यह भी पता चला है कि उनके निशाने पर राइट विंग के नेता थे। दानिश के नेटवर्क में करीब 50 संदिग्ध जुड़े हैं, जिनमें से 9 से पूछताछ की तैयारी जारी है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दानिश सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काऊ साहित्य भेजता था, जिसमें तारिक मसूद, तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियो शामिल थे।

दिल्ली से रांची तक साजिश, जिहाद छेड़ने का था प्लान

बता दें कि, हाल ही में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक खतरनाक आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जो पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर भारत में "खिलाफत" स्थापित करने और "गजवा-ए-हिंद" के तहत जिहाद छेड़ने की साजिश रच रहा था। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक, एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को बताया था कि दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में छापेमारी कर पांच मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान अशहर दानिश (रांची), आफताब अंसारी (मुंबई), सुफियान अबुबकर खान (झारखंड), मोहम्मद हुजैफा यमन (तेलंगाना) और कामरान कुरैशी (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। इस ऑपरेशन में कुल 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से छह को राजस्थान के भिवाड़ी में हथियारों की ट्रेनिंग लेते पकड़ा गया।

अशहर दानिश इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। वह रांची से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट है, वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। वह ‘सीईओ’, ‘गजवा लीडर’ और ‘प्रोफेसर’ जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने रांची के इस्लामनगर और तबारक लॉज से दानिश को गिरफ्तार किया, जहां से सल्फर पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बॉल बेयरिंग, एक देशी पिस्तौल, कारतूस, लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों के नक्शे बरामद हुए। ये सामग्री बारूद और विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बनाने में उपयोगी थी। इसके अलावा, एके-47 राइफल, रिवॉल्वर, हथगोले, सर्किट बोर्ड, तांबे की चादरें, फ्यूज पॉइंट, गैस मास्क और पीएच टेस्टर भी जब्त किए गए।

स्लीपर सेल की तरह काम करता था मॉड्यूल कुशवाहा ने बताया कि यह मॉड्यूल स्लीपर सेल की तरह काम करता था। इसके सदस्य सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से बात करते थे। वे सोशल मीडिया पर "गजवा-ए-हिंद" नामक ऑनलाइन ग्रुप चलाते थे, जिसके माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाया जाता था और उन्हें भर्ती किया जाता था। इस मॉड्यूल का उद्देश्य साम्प्रदायिक तनाव फैलाना और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना था।

जांच में पता चला कि यह मॉड्यूल अल-कायदा और आईएसआईएस से प्रेरित था। इसके सदस्य अरावली पहाड़ियों के जंगलों में हथियार ट्रेनिंग ले रहे थे और त्योहारी सीजन में दिल्ली-एनसीआर में बड़े हमले की योजना बना रहे थे। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आफताब और सुफियान को गिरफ्तार किया गया, जो हथियारों की व्यवस्था कर मुंबई भागने की फिराक में थे। आफताब दसवीं पास है।