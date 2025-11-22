उत्तर में बम, दक्षिण में जहर... दिल्ली ही नहीं पूरे देश में था दहशत का प्लान; ISI का सीधा हाथ

संक्षेप: खुफिया विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर भारत में बम धमाकों और दक्षिण भारत में रिसिन जहर से हमलों के जरिए भारत को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रच रही थी, जिसमें जैश और आईएसकेपी जैसे आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

दिल्ली बम धमाके से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से लेकर देश को जहर से दहलाने की साजिश तक, हर जगह पाकिस्तान की भूमिका सामने आ रही है। जांच से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर भारत में बम धमाकों और दक्षिण भारत में जहर से हमलों के जरिए भारत को अस्थिर करने की योजना बना रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह खुलासा खुफिया विभाग के अधिकारियों ने किया है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली धमाके में शामिल फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से था, जबकि दक्षिण भारत में रिसिन जहर से हमला करने की साजिश इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) द्वारा रची गई थी। दोनों ही आतंकी नेटवर्क आईएसआई के निर्देश पर सक्रिय थे। जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान उत्तर भारत में ‘मुस्लिमों पर अत्याचार’ और दक्षिण भारत में ‘भाषा विवाद’ जैसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देकर देश को बांटने की कोशिश कर रहा था।

आईएसआई ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए अफगानिस्तान में बैठे हैंडलरों का इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इतनी बड़े पैमाने की दोनों साजिशें पाकिस्तान के समर्थन के बिना संभव ही नहीं थीं।