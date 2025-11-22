उत्तर में बम, दक्षिण में जहर... दिल्ली ही नहीं पूरे देश में था दहशत का प्लान; ISI का सीधा हाथ
खुफिया विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर भारत में बम धमाकों और दक्षिण भारत में रिसिन जहर से हमलों के जरिए भारत को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रच रही थी, जिसमें जैश और आईएसकेपी जैसे आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली बम धमाके से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से लेकर देश को जहर से दहलाने की साजिश तक, हर जगह पाकिस्तान की भूमिका सामने आ रही है। जांच से पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर भारत में बम धमाकों और दक्षिण भारत में जहर से हमलों के जरिए भारत को अस्थिर करने की योजना बना रही थी।
यह खुलासा खुफिया विभाग के अधिकारियों ने किया है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली धमाके में शामिल फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से था, जबकि दक्षिण भारत में रिसिन जहर से हमला करने की साजिश इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) द्वारा रची गई थी। दोनों ही आतंकी नेटवर्क आईएसआई के निर्देश पर सक्रिय थे। जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान उत्तर भारत में ‘मुस्लिमों पर अत्याचार’ और दक्षिण भारत में ‘भाषा विवाद’ जैसे संवेदनशील मुद्दों को हवा देकर देश को बांटने की कोशिश कर रहा था।
आईएसआई ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए अफगानिस्तान में बैठे हैंडलरों का इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इतनी बड़े पैमाने की दोनों साजिशें पाकिस्तान के समर्थन के बिना संभव ही नहीं थीं।
एक साथ 200 धमाके की तैयारी में था जैश
लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस हमले का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया है। जांच में पता चला है कि संगठन उत्तर भारत के कई शहरों में एक साथ 200 बम धमाके करने चाहता था। बम बनाना सिखाने की जिम्मेदारी जैश के एक ऑपरेटिव को दी गई थी, जिसने आरोपियों को निर्देश दिए थे। एक साथ धमाके करने के लिए फरीदाबाद मॉड्यूल को तैयार किया गया था।