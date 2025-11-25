Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsISI had direct role in Delhi blast Maulvi Irfan Ahmed created doctors module
दिल्ली धमाके में थी ISI की सीधी भूमिका, मौलवी इरफान अहमद ने बनाया डॉक्टर मॉड्यूल

दिल्ली धमाके में थी ISI की सीधी भूमिका, मौलवी इरफान अहमद ने बनाया डॉक्टर मॉड्यूल

संक्षेप:

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला है कि पूरे मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सीधी भूमिका थी।

Tue, 25 Nov 2025 05:44 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला है कि पूरे मॉड्यूल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सीधी भूमिका थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूछताछ में सामने आया कि आईएसआई के निर्देश पर शोपियां के मौलवी इरफान अहमद ने डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार किया था। संदिग्धों के पास मिला हथियार भी आईएसआई नेटवर्क के जरिये ही उपलब्ध कराया गया था। यह मॉड्यूल गैंगस्टर नेटवर्क की आड़ में भारत में हथियार सप्लाई करने की योजना पर काम कर रहा था।

जांच में यह भी पता चला कि तुर्कीये में जैश कमांडर उकाशा से मुलाकात के बाद आईएसआई ने अपने नेटवर्क के जरिए इनको हथियार मुहैया कराए। इसी सिलसिले में एजेंसियां जम्मू, पंजाब और यूपी में छापेमारी कर रही हैं। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

हलजुल्लाह से कनेक्शनएजेंसियों ने पुष्टि की है कि मौलवी इरफान पाकिस्तानी ऑपरेटिव उमर बिन खत्ताब उर्फ हलजुल्लाह से जुड़ा था। हलजुल्लाह का मकसद इरफान के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना और मॉड्यूल खड़ा करना था।

एजेंसियों ने डॉ. परवेज के नेटवर्क की जांच तेज की

डॉ. शाहीन और लखनऊ से पकड़े गए उनके भाई डॉ. परवेज की जांच में बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से पता चला कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर जम्मू-कश्मीर तक करीब 90 फीसदी संपर्क मेडिकल क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों का था।

राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर को लाल किले के बाहर भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में हुए जोरदार आतंकी धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस घटना की जांच के दौरान फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई राज्यों में फैले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।