ड्रोन के जरिये हो रही ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश, ISI की मदद से चल रहा रैकेट
सुरक्षा एजेंसियों को अमेरिका में बैठे गैंगस्टर जसप्रीत उर्फ जस्सा द्वारा आईएसआई की मदद से एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए ड्रोन से भारत में अवैध हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करने की जानकारी मिली है।
सुरक्षा एजेंसियों को भारत में अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले जसप्रीत उर्फ जस्सा द्वारा आईएसआई की मदद से ड्रग्स की सप्लाई करने की भी जानकारी मिली है। ड्रोन के जरिये ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। दरअसल, जांच के दौरान पता चला है कि अमेरिका में बैठा जसप्रीत उर्फ जस्सा पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ सीधे संपर्क में है और उसकी मदद से वह हथियारों के साथ ड्रग्स भी भेजता है। इसके लिए वह हथियार वाले नेटवर्क की जगह दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इधर, खुफिया इकाइयों को इनपुट मिला है कि जस्सा आईएसआई की मदद से ड्रग्स भेजता है। इसे लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो भी जांच में जुट गया है।
जस्सा पंजाब के गैंगस्टर सोनू खत्री का बेहद करीबी है और वह भी सोनू खत्री के विदेश भागने के बाद एजेंसियों से बचने के लिए फरार हो गया है। पंजाब के गैंगस्टर सोनू खत्री पर वर्ष 2021 में भारत से भागने का आरोप है। एजेंसियों के मुताबिक, उसकी लोकेशन इन दिनों अमेरिका में आ रही है। खत्री के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। इसके खिलाफ 45 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, एनडीपीएस एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट शामिल हैं।
एनसीबी ने शाहीनबाग में छापा मारा, फ्लैट सील किया
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 262 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स बरामद की गई। जांच अब शाहीनबाग तक पहुंची है। एनसीबी टीम आरिफ सिद्दीकी के घर पहुंची और एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस देकर उसे तुरंत पेश होने को कहा। पांचवें फ्लोर का फ्लैट सील कर दिया गया और बिल्डिंग पर नोटिस लगा। दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने खुफिया जानकारी के आधार पर तीन दिन तक ऑपरेशन चलाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया और कई इलाकों में निगरानी बढ़ाई।
गिरोह का सरगना जसप्रीत उर्फ जस्सा अपने नेटवर्क के लोगों से संपर्क करने के लिए अक्सर एन्क्रिप्टेड ऐप से जुड़ता है। पाकिस्तान में आईएसआई की मदद से पंजाब में दूर-दराज के इलाके में हथियार के साथ ड्रग्स भी भेजता है। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर से भी एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से ही संपर्क करता है और सबकुछ तय हो जाने के बाद तस्करी कर भेजे जाने वाले हथियार व ड्र्रग्स की तारीख और लोकेशन की जानकारी अपने नेटवर्क से जुड़े तस्करों को बता देता है। इस ऐप के संदेश को तीसरे पक्ष द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है। इस कारण जस्सा गिरोह के लोगों से संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है।