क्या उसके बाप ने बनाई है…; अब खरगे की राह पर इमरान मसूद, FIR से भड़के
कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरह 'बाप' वाला एक बयान दिया है। खरगे ने पीएम मोदी के पिता को लेकर टिप्पणी की तो मसूद ने जामिला मिल्लिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार को लेकर ऐसी बात कही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' बयान पर मचे घमासान के बीच अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी 'बाप' वाली एक बात कह दी है। कांग्रेस सांसद ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जाने के बाद अपने खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर पर भड़कते हुए रजिस्ट्रार को लेकर इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा, 'उसके बाप की यूनिवर्सिटी है?' सांसद ने रजिस्ट्रार को फसाद की जड़ बनाते हुए उन पर कई आरोप लगाए।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में कथित तौर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और छात्रसंघ चुनाव के लिए जारी आंदोलन के दौरान अशांति भड़काने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्य मसूद, राज्यसभा सदस्य प्रतापगढ़ी और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर, अनधिकृत प्रवेश को लेकर इन सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने विश्वविद्यालय गए थे। आंदोलन कर रहे विद्यार्थी छात्र संघ को बहाल करने और अपने खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
'उसके बाप ने बनाई यूनिवर्सिटी…'
इमरान मसूद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एक से अधिक बार रजिस्ट्रार के पिता को लपेटते हुए टिप्पणी की। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मसूद ने कहा, 'उसके (रजिस्ट्रार) बाप की यूनिवर्सिटी है? उसके बाप ने बनाई थी यूनिवर्सिटी? वह जिसके पैर दबा रहा है उसने बनाई थी यूनिवर्सिटी, पैर दबा-दबाकर जिसके पास टीचिंग का अनुभव नहीं है, वह बदमाश टाइप का आदमी रजिस्ट्रर बनाकर बिठा दिया। उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ एफआईआर पेडिंग है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वीसी आंख बंद करके बैठ गए।'
मसूद ने कहा- किसने लिखवाए नारे, फिर बाप पर बोले
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 'फ्री कश्मीर' के नारे लिखे जाने पर मसूद ने कहा, 'किसने लिखवाए थे फ्री कश्मीर के नारे, कौन हैं लिखने वाले। मैंने वहां खड़े होकर आलोचना की छात्र समर्थन कर रहे थे। ये प्रॉक्टर सारे फसाद की जड़ है, जो रजिस्ट्रार है इसने सारा फसाद किया हुआ है। पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बर्बाद करने पर अमादा है, छात्र संघ की बहाली क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी लूट बंद हो जाएगी। ये जो सोच रहे हैं कि हम एफआईआर से डर जाएंगे, इनके बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है। ट्रेसपासिंग, किस बात की ट्रेसपासिंग सार्वजनिक चीज है वह और मेरे बच्चे अंदर हैं। आपने जेल बना दिया।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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