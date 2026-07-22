क्या यही बीजेपी का 'राम राज्य' है? किस बात पर भड़कीं सपा सांसद डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के 'राम राज्य' के दावे पर सवाल उठाया है। सपा सांसद ने पूछा कि क्या यही भाजपा का 'राम राज्य' है, जहां लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं। उन्होंने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी का 'राम राज्य' है, जहां छात्रों की पिटाई की जाती है और लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई से भड़कीं समाजवादी पार्टी की सांसद ने आरोप लगाया कि सीजेपी के 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पिटाई की गई और लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या यही बीजेपी का 'राम राज्य' है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की।
डिंपल यादव ने कहा कि क्या यही बीजेपी का 'राम राज्य' है? जहां छात्रों की पिटाई की जाती है और लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं। हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। हम राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट और छात्रों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करते हैं।
छात्रों की मांगें जायजः प्रियंका
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए वायनाड की सांसद ने कहा कि छात्रों का संघर्ष जायज है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन छात्रों और संसद में जो हो रहा है वह अलोकतांत्रिक है।
विरोध प्रदर्शन जारी रहेगाः हुड्डा
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्र जायज चिंताएं उठा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा फंड के आवंटन पर भी सवाल उठाए। कहा कि हमारे साथ क्या हुआ, यह अहम नहीं है। आप (मीडिया) मुझे बताएं कि छात्रों के साथ जो हुआ, वह सही है या गलत? छात्र अपने हक की बात कर रहे हैं। शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन आप अडानी और अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा नहीं होती, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
काले कपड़े पहनकर विरोध किया
विपक्षी नेताओं ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस छोड़ी गई। इस बीच, बुधवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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