क्या सरकार लगवा रही है अजमेर दरगाह के अंदर कैमरे; केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया सच
केंद्र सरकार ने कहा है कि अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर स्थित पवित्र स्थल में उसकी सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने यह बात गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। सरकार ने कहा कि कैमरे केवल उन सार्वजनिक रास्तों और गलियारों में लगाए जा रहे हैं, जो दरगाह के अंदरूनी हिस्से तक ले जाते हैं। कैमरे लगाने का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और जेबकतरी, छेड़छाड़ व चोरी की घटनाओं को रोकना है।
उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में केंद्र द्वारा नियुक्त नाजिम के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें दरगाह के अंदर कैमरे लगाने की बात कही गई थी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि संतकक्ष में कैमरे नहीं लगेंगे, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाने पर आपत्ति नहीं जताई और कोर्ट ने मामला निपटा दिया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र की तरफ से कही गई बात को नोट किया और सरकार को निर्देश दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश दरगाह के खादिम सैयद मेहराज मियां की याचिका पर दिया गया।
याचिका में यह भी कहा गया था कि दरगाह कमेटी 2022 से निष्क्रिय है और इसके कारण कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे दरगाह की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दरगाह के खादिम परिवार पीढ़ियों से दरगाह की देखरेख, व्यवस्थापन और धार्मिक परंपराओं का पालन कराते हैं। याचिकाकर्ता ने कमेटी की नियुक्ति जल्द से जल्द करने की मांग की थी ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें।