Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIs the government installing cameras inside the Ajmer Dargah? Centre told truth to High Court
क्या सरकार लगवा रही है अजमेर दरगाह के अंदर कैमरे; केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया सच

क्या सरकार लगवा रही है अजमेर दरगाह के अंदर कैमरे; केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया सच

संक्षेप: सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र की तरफ से कही गई बात को नोट किया और सरकार को निर्देश दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाए।

Thu, 6 Nov 2025 09:30 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

केंद्र सरकार ने कहा है कि अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर स्थित पवित्र स्थल में उसकी सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने यह बात गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। सरकार ने कहा कि कैमरे केवल उन सार्वजनिक रास्तों और गलियारों में लगाए जा रहे हैं, जो दरगाह के अंदरूनी हिस्से तक ले जाते हैं। कैमरे लगाने का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और जेबकतरी, छेड़छाड़ व चोरी की घटनाओं को रोकना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में केंद्र द्वारा नियुक्त नाजिम के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें दरगाह के अंदर कैमरे लगाने की बात कही गई थी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि संतकक्ष में कैमरे नहीं लगेंगे, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाने पर आपत्ति नहीं जताई और कोर्ट ने मामला निपटा दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र की तरफ से कही गई बात को नोट किया और सरकार को निर्देश दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश दरगाह के खादिम सैयद मेहराज मियां की याचिका पर दिया गया।

याचिका में यह भी कहा गया था कि दरगाह कमेटी 2022 से निष्क्रिय है और इसके कारण कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिससे दरगाह की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दरगाह के खादिम परिवार पीढ़ियों से दरगाह की देखरेख, व्यवस्थापन और धार्मिक परंपराओं का पालन कराते हैं। याचिकाकर्ता ने कमेटी की नियुक्ति जल्द से जल्द करने की मांग की थी ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Rajasthan News Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।