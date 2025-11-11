Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIs something going on in Delhi, Reddit post goes viral made hours before Car blast in city
‘क्या दिल्ली में कुछ हो रहा है?’; कार धमाके से कुछ घंटे पहले किया गया रेडिट पोस्ट हुआ वायरल

‘क्या दिल्ली में कुछ हो रहा है?’; कार धमाके से कुछ घंटे पहले किया गया रेडिट पोस्ट हुआ वायरल

संक्षेप: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लाल किला विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को सौंप दी है, अब तक दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा इसकी जांच कर रही थी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Tue, 11 Nov 2025 03:38 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुई बम विस्फोट की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इसी बीच इस ब्लास्ट से थोड़ी देर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'रेडिट' पर एक यूजर द्वारा की गई एक टिप्पणी सबका ध्यान खींच रही है। इस यूजर ने यहां हुए कार विस्फोट से कुछ घंटे पहले इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी पर सवाल उठाया था, और पूछा था, 'क्या दिल्ली में कुछ चल रहा है'। अब उस यूजर की वही पोस्ट इसी शीर्षक से वायरल हो रही है। अपनी पोस्ट के जरिए इस यूजर ने पुरानी दिल्ली के उसी धमाके वाली जगह के पास से गुजरते समय वहां भारी पुलिस बल और सेना की मौजूदगी देखकर यह सवाल पूछा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली विस्फोट से पहले हुई थी यह पोस्ट

यह पोस्ट सोमवार शाम करीब 4 बजे 'रेडिट' पर r/delhi नाम के यूजर द्वारा शेयर की गई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद शाम को लगभग 6 बजकर 50 मिनट पर वहां विस्फोट हो गया। इस घटना में अबतक कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। अपनी इस पोस्ट में बारहवीं क्लास में पढ़ने का दावा करने वाले इस रेडिट उपयोगकर्ता ने विशेष रूप से लाल किले का उल्लेख किया था, और कुछ ही घंटों बाद वहां से गुजर रही एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हो गया था।

यूजर ने लिखा था- मैं मजाक नहीं कर रहा..

अपनी उस पोस्ट में 12 क्लास में पढ़ने वाले उस यूजर ने लिखा था, 'मैं 12वीं का छात्र हूं और अभी अपने स्कूल से लौटा हूं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हर जगह पुलिस, सेना और मीडिया ही दिख रही है, जैसे लाल किले पर, मेट्रो स्टेशन पर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं मेट्रो में सफर कर रहा था, तो मुझे पहले से कहीं ज्यादा सेना दिखी। क्या आज कुछ हो रहा है?'

यह पोस्ट अबतक लगभग 3,000 अपवोट्स के साथ वायरल हो चुकी है। इसे X पर भी शेयर किया गया है। दोनों सोशल नेटवर्क्स पर लोगों ने इस पोस्ट की टाइमिंग पर हैरानी जताई।

यूजर्स ने जताई हैरानी, बोले- ऐसा कैसे हो गया

एक रेडिट यूज़र ने लिखा, 'भाई ने (अनजाने में) हम सबको आगाह करने की कोशिश की।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भाई ने सटीक जगह के साथ भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी।' एक अन्य यूजर ने हैरानगी जताते हुए लिखा, 'भाई ने देश में इस दशक के सबसे जघन्य बम विस्फोटों में से एक की भविष्यवाणी कर दी थी।' एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भाई, आपको असली घटना होने से 2 घंटे पहले इसके बारे में कैसे पता चल गया था?’

बता दें कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यातायात सिग्नल पर धीमी रफ्तार से जा रही एक कार में हुए विस्फोट में अबतक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। उधर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लाल किला विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) को सौंप दी है अब तक दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा इसकी जांच कर रही थी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।