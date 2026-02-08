क्या अपने बच्चे का फोन छीनना पाप है, गाजियाबाद में सुसाइड करने वाली तीन बहनों के पिता
गाजियाबाद के एक हाई-राइज अपार्टमेंट से तीन सगी बहनों द्वारा कूदकर जान देने के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मृतकाओं के पिता चेतन कुमार ने बताया कि उन्होंने बच्चों की आंखों में सूजन और मोबाइल की लत को देखते हुए उनके फोन छीन लिए थे, जिससे वे नाराज थीं। उनके अनुसार, 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी कोरियाई ड्रामा (K-Drama), गेम्स और रील्स की आदी हो चुकी थीं। घटना वाले दिन लड़कियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर एक-एक करके खिड़की से छलांग लगा दी।
पुलिस जांच में इस परिवार का एक जटिल ढांचा भी सामने आया है। चेतन कुमार ने तीन सगी बहनों (सुजाता, हीना और टीना) से शादी की थी, जिनमें से सुजाता और हीना की ये बेटियां थीं। जांच में पता चला है कि कोविड-19 महामारी के बाद से परिवार गहरे कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट और 9 पन्नों की एक पॉकेट डायरी मिली है, जिसमें लड़कियों ने अपने पिता के प्रति गहरा लगाव व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही घर में अकेलेपन और मानसिक तनाव का भी जिक्र किया है।
पिता ने कहा, मैं अपने बच्चों को बहुत लाड़-प्यार करता था। वे कोरियन ड्रामा, कोरियन गेम और कोरियन रील देखते थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, इसलिए मैंने उनके फोन छीन लिए। वे इस बात से नाराज थी। क्या अपने बच्चे का फोन छीनना पाप है? मैंने उनके फोन इसलिए छीने क्योंकि उनकी आंखें सूजी हुई थीं। पुलिस ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लड़कियां एक के बाद एक कूदीं। पुलिस पिता के ऑनलाइन गेमिंग के प्रति दीवानगी के दावों के साथ-साथ पारिवारिक परिस्थितियों और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है, और साइबर अपराध टीमें आईएमईआई नंबरों का उपयोग करके मोबाइल फोन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं ताकि कोरियन ऐप्स से डेटा प्राप्त किया जा सके।
इस दुखद घटना के बाद लड़कियों के नाना ने सरकार से उन कोरियाई टास्क-बेस्ड गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जो बच्चों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाते हैं। पुलिस अब साइबर टीम की मदद से उनके फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी ऑनलाइन टास्क या गेम का हिस्सा थीं।
