क्या फिर मां बनने वाली हैं सीमा हैदर? बेटी के साथ बनाए वीडियो में छिपा है हिंट

Seema Haider News: ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सीमा और सचिन मीना का नया घर बन रहा है। रोज सीमा नए घर का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालती हैं। इस बीच उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक वीडियो डाला है।

Mon, 24 Nov 2025 04:38 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर आई सीमा हैदर फिर मां बनने वाली है? ऐसा हम नहीं खुद सीमा ने अपने बच्चों के साथ एक वीडियो में इस बात का हिंट दिया है। ताजा वीडियो एक गली का है जहां सीमा अपनी बेटियों के साथ बातें करती हुईं दिखती हैं और उस बीच एक बेटी कहती है कि अब तो हमारे यहां 5 नहीं 6 होने वाले हैं। सीमा तभी बेटी को रोककर इस सीक्रेट पर जोर से हंसती हैं।

पड़ोसी मुल्क से आईं सीमा हैदर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सीमा और सचिन मीना का नया घर बन रहा है। रोज सीमा नए घर का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालती हैं। इस बीच उन्होंने अपने बच्चों के साथ एक वीडियो डाला है। सीमा घर के पास एक पतली गली से होकर गुजरती हैं। उनके साथ उनकी बेटियां भी हैं। इस बीच सीमा अपनी एक बेटी से बतिया रही हैं। तभी सीमा कहती हैं कि दोस्तों ये मेरी 4 बेटियां हैं और एक लड़का है, तभी बेटी टोकते हुए कहती है कि 5 नहीं अब तो 6 होंगे। तभी सीमा बेटी का मुंह बंद कराकर जोर से हंस देती हैं।

सीमा बेटी को बीच में रोकते हुए कहती हैं कि नहीं एक बेटा है और 4 बेटियां हैं। सीमा इसके बाद हंसती रहती हैं, तभी बेटी ने फिर कहा कि 5 यहां हैं और छठवां तो वहां है(सीमा हैदर के पेट की ओर इशारा करते हुए)। सीमा हैदर फिर बेटी को रोकती हैं और जोर से हंसती हैं। सीमा इसके बाद अपनी सबसो छोटी बेटी मुन्नी को पुचकारते हुए दिखती हैं। हालांकि इस हिंट के बाद लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछने लगे कि क्या सच में सीमा मां बनने वाली हैं? हालांकि सीमा ने इसे आधिकारिक नहीं किया है और कोई बयान अपने सामने से नहीं दिया है।

