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जंतर-मंतर पर ऐसा क्या हुआ, जो केजरीवाल ने पीएम से कहा- ये गलती मत करना, आपको बहुत भारी पड़ेगा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केजरीवाल ने पीएम को सलाह देते हुए कहा, ‘आपको लगा था कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन यह और मजबूत हो गया। आपको लगा था कि लाठी-चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद छात्र डर जाएंगे, लेकिन विरोध और बड़ा हो गया।’

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कहकर गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए सेंट्रल दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद करा दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि क्या केंद्र सरकार शांतिपूर्ण धरना कर रहे बच्चों पर आज क्रेकडाउन (कार्रवाई) करेगी? मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस तरह का कोई भी गलत काम ना करे।

वहीं अपनी पोस्ट के साथ शेयर किए एक वीडियो में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि ये जेन-जी के लोग हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं। आप जितना उन्हें दबाएंगे, वे उतने ही निडर होते जाएंगे। प्लीज, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए।

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अपने वीडियो में केजरीवाल ने कहा, ‘अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई हैं। ऐसे में लोगों को शक है कि क्या आज रात को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बड़ी कार्रवाई होने वाली है।’

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आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि, 'मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई गलत कदम ना उठाना। आपने सोचा था सोनम वांगचुक को हटा देंगे तो धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन यह और मजबूत हो गया। आपने सोचा था कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान लाठी-चार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर बच्चों को डरा देंगे, उनमें दहशत पैदा कर देंगे, लेकिन इसके बाद विरोध और बड़ा हो गया। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गलती मत करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, ये बच्चे ये जेन-जी हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। आप जितना इनको दबाने की कोशिश करोगे, वे उतने ही बड़े बनते जाएंगे और निडर होते जाएंगे। इसलिए प्लीज, बच्चों के ऊपर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए।'

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दरअसल केजरीवाल ने यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद दी, जिसमें बताया गया कि सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से सेंट्रल दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद करने को कहा है। इस दौरान सरकार ने कंपनियों को बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक जंतर-मंतर के आस-पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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