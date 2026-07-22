जंतर-मंतर पर ऐसा क्या हुआ, जो केजरीवाल ने पीएम से कहा- ये गलती मत करना, आपको बहुत भारी पड़ेगा
केजरीवाल ने पीएम को सलाह देते हुए कहा, ‘आपको लगा था कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन यह और मजबूत हो गया। आपको लगा था कि लाठी-चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद छात्र डर जाएंगे, लेकिन विरोध और बड़ा हो गया।’
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कहकर गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए सेंट्रल दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद करा दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए पूछा कि क्या केंद्र सरकार शांतिपूर्ण धरना कर रहे बच्चों पर आज क्रेकडाउन (कार्रवाई) करेगी? मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस तरह का कोई भी गलत काम ना करे।
वहीं अपनी पोस्ट के साथ शेयर किए एक वीडियो में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि ये जेन-जी के लोग हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं। आप जितना उन्हें दबाएंगे, वे उतने ही निडर होते जाएंगे। प्लीज, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए।
अपने वीडियो में केजरीवाल ने कहा, ‘अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गई हैं। ऐसे में लोगों को शक है कि क्या आज रात को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बड़ी कार्रवाई होने वाली है।’
आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि, 'मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई गलत कदम ना उठाना। आपने सोचा था सोनम वांगचुक को हटा देंगे तो धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन यह और मजबूत हो गया। आपने सोचा था कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान लाठी-चार्ज करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर बच्चों को डरा देंगे, उनमें दहशत पैदा कर देंगे, लेकिन इसके बाद विरोध और बड़ा हो गया। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गलती मत करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा, ये बच्चे ये जेन-जी हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। आप जितना इनको दबाने की कोशिश करोगे, वे उतने ही बड़े बनते जाएंगे और निडर होते जाएंगे। इसलिए प्लीज, बच्चों के ऊपर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए।'
दरअसल केजरीवाल ने यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद दी, जिसमें बताया गया कि सरकार ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से सेंट्रल दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद करने को कहा है। इस दौरान सरकार ने कंपनियों को बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक जंतर-मंतर के आस-पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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