Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIs Hamas a threat to India? Links to this terrorist group linked to the Delhi bombings
भारत पर मंडरा रहा है 'हमास' का खतरा? दिल्ली धमाके से जुड़ रहे इस आतंकी समूह के तार

भारत पर मंडरा रहा है 'हमास' का खतरा? दिल्ली धमाके से जुड़ रहे इस आतंकी समूह के तार

संक्षेप: रक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि इससे भारत के ऊपर एक नया खौफनाक साया मंडराता दिखाई दे रहा है। हरियाणा से पकड़ा गया दिल्ली धमाका के लिए जिम्मेदार 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल हमास की तरह ही हमला करने के लिए ड्रोन बनाने की फिराक में था, ताकि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जा सके।

Tue, 18 Nov 2025 02:17 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली कार धमाका और पहलगाम अटैक जैसे हमले भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बनकर उभरी हैं। इन आतंकी हमलों के तरीकों पर गौर करें, तो इनमें आतंकवादी समूह हमास की रणनीति दिखाई देती है। रक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि इससे भारत के ऊपर एक नया खौफनाक साया मंडराता दिखाई दे रहा है। हरियाणा से पकड़ा गया दिल्ली धमाका के लिए जिम्मेदार 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल हमास की तरह ही हमला करने के लिए ड्रोन बनाने की फिराक में था, ताकि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हथियाकबंद ड्रोन से भारत को दहलाना चाहता था

कार धमाका की जांच आगे बढ़ी, तो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को लाल किला धमाका का षड़यंत्र रचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया, यह जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में था। वह ड्रोन बनाने की फिराक में था और इस पर काम भी कर रहा था। इसका मकसद रॉकेट स्टाइल का बम बनाकर देश के अलग-अलग शहरों पर हमला करना था। इन ड्रोन पर एक कैमरा भी लगाया जाना था।

इज़राइल नरसंहार में भी ऐसे ड्रोन का हुआ था इस्तेमाल

आपको बता दें कि हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्तूबर 2023 को इसी अंदाज में हमले करने शुरू किए थे। उसने हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल भारी मात्रा में तबाही मचाने के लिए किया था। आज भले ही अमेरिका ने हमास पर नकेल कसी हो और वो अभी अपने आखिरी दिन गिन रहा हो, लेकिन ये आतंकवादी समूह अब दक्षिण एशिया की तरफ अपने वैचारिक पांव पसारने लगा है। इसने भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अपने विचार और कट्टरता की जड़ें फैलाना शुरू कर दिया है। रक्षा से जुड़े जानकारों की मानें तो भारत में हुए पहलगाम अटैक में कई बातें ऐसी मिलीं, जो साल 2023 में इज़राइल में हुए नरसंहार से समानता रखती हैं।

आर्मी चीफ ने हमास को बताया था भारत के लिए चिंता

हालिया दिनों में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हमास का जिक्र करते हुए कहा था, भारत इस आतंकवादी समूह से चिंतित है। यह पहली बार था, जब भारत के किसी बड़े आर्मी अफसर ने पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के अलावा हमास जैसे किसी आतंकी संगठन का नाम लिया था। दिलचस्प बात ये भी है कि भारत ने हमास को आतंकी समूह घोषित नहीं किया है। उन्होंने IIT मद्रास में हुए एक इवेंट में कहा था- आतंकी समूह जैसे हमास, LeT, TRF... ये भी भारत के लिए चिंता का विषय हैं। अंत में आपको बता दें कि हमास भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में तब आया जब इसके कुछ शीर्ष अधिकारियों ने इस साल फरवरी में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में एक "भारत विरोधी" सम्मेलन में भाग लिया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।