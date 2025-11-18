भारत पर मंडरा रहा है 'हमास' का खतरा? दिल्ली धमाके से जुड़ रहे इस आतंकी समूह के तार

संक्षेप: रक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि इससे भारत के ऊपर एक नया खौफनाक साया मंडराता दिखाई दे रहा है। हरियाणा से पकड़ा गया दिल्ली धमाका के लिए जिम्मेदार 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल हमास की तरह ही हमला करने के लिए ड्रोन बनाने की फिराक में था, ताकि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जा सके।

दिल्ली कार धमाका और पहलगाम अटैक जैसे हमले भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बनकर उभरी हैं। इन आतंकी हमलों के तरीकों पर गौर करें, तो इनमें आतंकवादी समूह हमास की रणनीति दिखाई देती है। रक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि इससे भारत के ऊपर एक नया खौफनाक साया मंडराता दिखाई दे रहा है। हरियाणा से पकड़ा गया दिल्ली धमाका के लिए जिम्मेदार 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल हमास की तरह ही हमला करने के लिए ड्रोन बनाने की फिराक में था, ताकि देश को बड़े पैमाने पर दहलाया जा सके।

हथियाकबंद ड्रोन से भारत को दहलाना चाहता था कार धमाका की जांच आगे बढ़ी, तो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को लाल किला धमाका का षड़यंत्र रचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया, यह जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में था। वह ड्रोन बनाने की फिराक में था और इस पर काम भी कर रहा था। इसका मकसद रॉकेट स्टाइल का बम बनाकर देश के अलग-अलग शहरों पर हमला करना था। इन ड्रोन पर एक कैमरा भी लगाया जाना था।

इज़राइल नरसंहार में भी ऐसे ड्रोन का हुआ था इस्तेमाल आपको बता दें कि हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्तूबर 2023 को इसी अंदाज में हमले करने शुरू किए थे। उसने हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल भारी मात्रा में तबाही मचाने के लिए किया था। आज भले ही अमेरिका ने हमास पर नकेल कसी हो और वो अभी अपने आखिरी दिन गिन रहा हो, लेकिन ये आतंकवादी समूह अब दक्षिण एशिया की तरफ अपने वैचारिक पांव पसारने लगा है। इसने भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अपने विचार और कट्टरता की जड़ें फैलाना शुरू कर दिया है। रक्षा से जुड़े जानकारों की मानें तो भारत में हुए पहलगाम अटैक में कई बातें ऐसी मिलीं, जो साल 2023 में इज़राइल में हुए नरसंहार से समानता रखती हैं।