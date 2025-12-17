Hindustan Hindi News
पहली बार CNG गाडियों पर भी बैन! दिल्ली में लागू किए गए आदेश को समझिए

संक्षेप:

ऐसा पहली बार होगा जब राजधानी में CNG से चलने वाली गाड़ियों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। मंगलवार को जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-VI स्टैंडर्ड की सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

Dec 17, 2025 06:22 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते संकट की वजह से राजधानी में कई सख्त फैसले लागू किए गए हैं।18 दिसंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की ऐसी गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो बीएस-6 मानक से कम की हैं। ऐसा पहली बार होगा जब राजधानी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) से चलने वाली गाड़ियों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। मंगलवार को जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-VI स्टैंडर्ड से कम की सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए फ्यूल टाइप का जिक्र नहीं किया है। लाइव हिन्दुस्तान ने ट्रैपिक डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन पर कॉल करके इसकी पुष्टि की है। हमें बताया गया है कि प्रतिबंध BS-III और BS-IV सभी गाड़ियों पर है, भले ही वह पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से चालित हो।

सिरसा ने बार-बार दोहराया- BS-VI से कम का 'कोई भी वाहन'

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार इस बात को दोहराया कि दिल्ली से बाहर की BS-VI से कम की किसी भी गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने इसमें डीजल, पेट्रोल या सीएनजी आदि फ्यूल का भेद किए बिना कहा कि- किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, BS-6 से कम के वाहन, ध्यान से फिर से सुन लें, ट्रक तो पहले से बैन हैं, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां भी अगले आदेश तक… दिल्ली के अंदर ‘किसी भी तरह का’ वाहन बाहर से आने वाला BS-VI से कम नहीं होना चाहिए। BS-VI से कम का ‘कोई वाहन होगा’ तो कल के दिन (17 दिसंबर) छूट है, परसो से उन सभी वाहनों को सीज किया जाएगा। ‘कोई भी वाहन’ जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा ‘कोई भी वाहन’ BS-VI से कम का है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा और यदि कोई पाया गया तो सीज किया जाएगा।'

ट्रैफिक हेल्पलाइन ने बताया- सभी वाहनों पर है प्रतिबंध

इससे पहले BS-VI से कम की पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाता था और सीएनजी वाहनों को छूट दी जाती थी। इसलिए सीएनजी वाहन चलाने वाले बहुत से लोगों के मन में यह सवाल कायम था कि उन्हें इस बार प्रतिबंध से छूट है या नहीं। स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ने 'दिल्ली ट्रैफिक पुलिस' से एक्स पर पूछा, ' दिल्ली में BS-VI मानक से कम की गाड़ियों पर लगाया गया प्रतिबंध क्या सीएनजी चालित गाड़ियों पर भी लागू है? एनसीआर के दूसरे शहरों से सीएनजी की BS-III और BS-IV गाड़ियों से दिल्ली जा सकते हैं या नहीं? इसके जवाब में हमें पुलिस हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 या 1095 पर संपर्क करने को कहा गया। हमने जब हेल्पलाइन पर संपर्क किया तो बताया गया कि प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप के वाहनों के लिए है। इसमें सीएनजी भी शामिल है।

हम यहां साफ कर दें कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भी सीएनजी को छूट की बात नहीं कही गई है। हेल्पलाइन पर हमें जो जानकारी दी गई, वह आपसे साझा कर रहे हैं, यदि आपके मन में इसको लेकर और भी कोई संदेह या सवाल हो तो आप भी हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 या 1095 पर संपर्क कर सकते हैं।

