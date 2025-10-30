Hindustan Hindi News
एनसीआर NewsIs artificial rain dangerous for humans and the environment?
क्या कृत्रिम बारिश इंसानों और पर्यावरण के लिए खतरनाक है? IIT कानपुर के निदेशक ने सब बताया

संक्षेप: आईआईटी-कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) पर विस्तार से बात की। उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों को ध्यान में रखकर इसके हानिकारक प्रभाव पर जानकारी दी।

Thu, 30 Oct 2025 06:33 PMRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली में पलूशन को कम करने के लिए भाजपा सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए ट्रायल कराए हैं। हालांकि दोनों ही ट्रायल असफल रहे, जिसके बाद विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा हुआ है। इधर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कृत्रिम बारिश से इंसानों और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आईआईटी कानपुर के निदेशक ने विस्तार से इसके बारे में बताया।

इंसानों और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं

आईआईटी-कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) अत्यधिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक संकटकालीन (एसओएस) उपाय है और यह तकनीक मनुष्यों या पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि इसमें बारिश कराने के लिए रसायनों की बहुत कम मात्रा का उपयोग होता है।

फसलों, जीवों और पानी को नहीं करता प्रभावित

अग्रवाल ने स्वीकार किया कि कृत्रिम बारिश वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पर्यावरणविदों ने मिट्टी और पानी में सिल्वर आयोडाइड के संचयन की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है जो फसलों, जलीय जीवन और पेयजल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अग्रवाल ने कहा कि प्रयुक्त सांद्रता नगण्य है और इससे पारिस्थितिकीय जोखिम उत्पन्न नहीं होता।

कृत्रिम बारिश में कौन से रसायन होते हैं

पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में आशंकाओं को दूर करते हुए अग्रवाल ने कहा कि बादलों में छिड़के जाने वाले मिश्रण में मुख्य रूप से साधारण नमक और थोड़ी मात्रा में सिल्वर आयोडाइड होता है।

उन्होंने कहा, ‘हम 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक किलोग्राम से भी कम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं - प्रति वर्ग किलोमीटर 10 ग्राम से भी कम। यह इतना कम है कि इसका मनुष्यों, पशुओं या वनस्पतियों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।’

कृत्रिम बारिश के दोनों ट्रायल फेल

अग्रवाल की टीम ने हाल ही में दिल्ली में कृत्रिम बारिश के ट्रायल का नेतृत्व किया था।आईआईटी कानपुर के निदेशक ने पीटीआई-भाषा के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हालांकि दोनों प्रयासों से कृत्रिम वर्षा नहीं हुई, लेकिन इससे भविष्य के कार्यों के लिए अहम डेटा और वैज्ञानिक नजरिए से प्राप्त हुआ है।

क्यों रोक दिए गए बारिश के ट्रायल

उन्होंने कहा, ‘इससे हमें कृत्रिम बारिश के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा, बादलों की नमी और उनके ज़मीनी स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलती है। इससे हमें भविष्य के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।’ अग्रवाल ने बताया कि बादलों में नमी की मात्रा कम होने के कारण यह कवायद रोक दी गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
