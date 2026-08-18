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AAP विधायक हो गए 'किडनैप'? सौरभ भारद्वाज का दावा, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार सचमुच किडनैप हो गए हैं? आज सुबह से ही यह सवाल मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। ‘आप’ ने दिल्ली पुलिस पर कुलदीप कुमार को घर से अगवा करने का आरोप लगाया है।

AAP MLA Kuldeep Kumar
आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया AAP के एक विधायक कुलदीप कुमार को सुबह-सुबह उनके घर से ‘अगवा’ कर लिया गया। वह कल्याणपुरी में हुई एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के खिलाफ कई दिन से विरोध जता रहे थे। बता दें कि, कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से विधायक हैं।

सौरभ भारद्वाज ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ''आज सुबह 4 बजे सादे कपड़ों में आए करीब 20 पुलिसकर्मियों ने AAP विधायक कुलदीप कुमार को अगवा कर लिया। वह सफाई कर्मचारी के लिए और उनके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से परिवार की मुलाकात की मांग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों से मिलने के बजाय वो विधायक कुलदीप कुमार को किसी अज्ञात जगह पर ले गए।''

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भारद्वाज ने एक अन्य पोस्ट कर कहा कि दिल्ली 'आप' के उपाध्यक्ष और विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार का पता लगाने के लिए डीसीपी ईस्ट के ऑफिस जा रहे हैं।

पुलिस पर अनिल का जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने एक और पोस्ट में लिखा, ''पुलिस जबर्दस्ती मृत सफाई कर्मचारी का दाह संस्कार करवा रही है। सफाई कर्मचारी की निर्मम हत्या के बाद दो दिन से हजारों सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि सरकार 1 करोड़ मुआवजा दे। मगर अब पुलिस मृत शरीर को जबर्दस्ती अस्पताल से घर ले आई है। पुलिस धमका रही है कि अभी दाह संस्कार करो।''

कुलदीप कुमार की टीम ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि समर्थकों को तब तक विरोध जारी रखना चाहिए जब तक "अनिल को न्याय नहीं मिल जाता" और लोगों से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचने की अपील की।

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'सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकाल ले गए'

पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि सुबह करीब 4 बजे 30 से 40 लोग कुलदीप कुमार के घर पहुंचे, उन्हें साथ ले गए और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकाल ले गए। टीम ने कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि विधायक को ले जाने वाले लोग दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे या कोई और। टीम ने यह भी दावा किया कि अभी उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

गौरतलब है कि बीते 16 अगस्त को कल्याणपुरी इलाके में ड्यूटी कर रहे एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी 27 वर्षीय अनिल कुमार की एक व्यक्ति द्वारा चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। यह पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार और सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है। आम आदमी पार्टी के नेता भी अनिल के परिवार के लिए इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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