जिसके संग दरिंदगी की उसे अब 'दीदी' कह रहा, नौकर राहुल ने IRS मालिक की क्यों की तारीफ
राहुल मीणा नाम के आरोपी ने बुधवार को आईआरएस अधिकारी की बेटी का मर्डर कर दिया। आरोप है कि हत्या से पहले उसने रेप भी किया। अब पूछताछ में पीड़िता के लिए दीदी शब्द का इस्तेमाल किया। पूर्व मालिक की तारीफ भी कर रहा है।
दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी और हत्या के आरोपी नौकर राहुल मीणा को गुरुवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अधिकारी के घर में करीब एक साल तक नौकरी कर चुके राहुल का कहना है कि वह पैसे लेने के उद्देश्य से ही घटनास्थल पर पहुंचा था। अधिकारी की 22 साल की जिस बेटी पर उसने संभावित रूप से यौन हिंसा किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी, पूछताछ में उसके लिए 'दीदी' शब्द का इस्तेमाल किया। उसने अपने पूर्व मालिक की इस बात के लिए तारीफ भी की कि वह अच्छा वेतन, बोनस देते थे और व्यवहार भी अच्छा करते थे।
घटना के करीब 12 घंटे बाद बाद मीणा को द्वारका के होटल में गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में राहुल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। वह शांत रहा। उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से कहा कि वह पूर्व मालिक के घर में पैसे चुराने ही गया था और कहा कि 'बस हो गया।' उसने कहा, 'यदि दीदी ने मुझे पैसे दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता।' सूत्रों ने बताया कि फॉरेंसिक टीम अहम सबूतों की जांच करके घटनाक्रम का पता लगा रही है, जिसमें यौन हिंसा, लूटपाट और हत्या के आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान वह पूरी तरह सामान्य और शांत दिख रहा है।
बोला- नौकरी के दौरान अच्छी सैलरी और व्यवहार मिला
न्यूज एजेंसी एएनआई को पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपी जिसने डेढ़ महीने पहले तक आईआरएस अधिकारी के घर में घरेलू सहायक के रूप में एक साल तक काम किया। वह परिवार के डेली रुटीन से परिचित था। उसे पता था कि सुबह के समय पीड़िता घर में अकेली होती है और उसने अपनी जानकारियों का फायदा उठाया। आरोपी ने कहा कि नौकरी के दौरान उसके साथ अच्छा व्यवहार होता था। उसे 20 हजार रुपये मासिक सैलरी मिलती थी और बोनस भी दिया गया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि राहुल पर परिवार बहुत विश्वास करता था। वह यह झूठ बोलते हुए घर में दाखिल हुआ था कि, 'आंटी ने पैसे लेने के लिए बुलाया था।'
पैसे से इनकार पर शुरू हुआ विवाद
पुलिस सूत्रों का कना है कि जिस वक्त आरोपी वहां पहुंचा पीड़िता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने जाते ही पैसों की मांग की और अलमारी खोलने को कहा। इस पर पीड़िता ने इनकार किया तो दोनों में बहस होने लगी। आरोपी ने उसे पहले चेतवानी दी कि शोर ना मचाए और जब वह नहीं मानी तो उसने उस पर हमला शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पहले उसका गला घोंटने की कोशिश की जिससे वह अचेत हो गई। संभवत: इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने सिर किसी भारी वस्तु से तीन बार वार किया। घर में कई जगह खून के धब्बे थे।
बेहोशी में फ्रिंगरप्रिंट के लिए घसीटा
जांचकर्ताओं के मुताबिक मीणा पीड़िता को घसीटकर अलमारी के पास ले गया और उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसे खोलने की कोशिश की। जब वह इसमें नाकाम रहा तो उसने स्क्रूड्राइवर से दूसरे लॉक को तोड़ दिया और कैश-कीमती सामान लेकर भाग गया। पुलिस को उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले हैं। आरोपी ने मौके से भागने से पहले पीड़िता के भाई के कपड़े पहन लिए थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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