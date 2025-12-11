दिल्ली में बदलेगी इस नाले की दशा व दिशा; गाद की सफाई होगी और बनेगी टू-लेन सड़क, इन इलाकों को होगा जमकर फायदा

संक्षेप: बयान में बताया गया कि नजफगढ़ की सर्विस रोड बनने वाला लगभग 57 किलोमीटर का यह हिस्सा UER-II, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड जैसी मुख्य सड़कों के समानांतर चलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है।

दिल्ली के नजफगढ़ नाले में जमा करीब 91 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा गाद को हटाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, इस काम की मंजूरी गुरुवार को हुई सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में दी गई। इसके अलावा इस बैठक में यहां 453.95 करोड़ रुपए की लागत से नाले के किनारे दो-लेन सर्विस रोड का निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई। इस दौरान यहां नजफगढ़ नाले के दोनों किनारों पर छावला ब्रिज, बसैदारापुर और झटीकरा के बीच दो-लेन रिजिड पेमेंट सर्विस रोड को चौड़ा करने और बनाने को मंजूरी भी दी गई।

इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग व PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में लगभग 10 साल बाद यह बैठक हुई और इसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले लिए गए जो राजधानी भर में मोबिलिटी, ड्रेनेज दक्षता और शहरी सुरक्षा को बदल देंगे। बयान में कहा गया है कि इन कार्यों से विशेष रूप से गांधी नगर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर और आस-पास के इलाकों के निवासियों को फायदा होगा। मंत्री ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएं और अध्ययन पूरे दिल्ली में, विशेष रूप से ग्रामीण और पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थायी, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेंगे।

जारी किया 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' बैठक में विभाग ने प्रमुख रूप से नजफगढ़ नाले पर लंबे समय से चली आ रही गाद की समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर यहां डीसिल्टिंग करने के लिए 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' जारी करने को मंजूरी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यहां एक विस्तृत बाथमीट्रिक सर्वे हुआ था, जिसमें यहां 91 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा जमा गाद पाई गई, जिससे पानी का बहाव बुरी तरह से बाधित हो रहा था और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा था। जिसके बाद आज हुई इस बैठक में यहां से गाद हटाने को मंजूरी दी गई।

हाईस्पीड मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में करेगा काम बयान में बताया गया कि नजफगढ़ की सर्विस रोड बनने वाला लगभग 57 किलोमीटर का यह हिस्सा UER-II, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड जैसी मुख्य सड़कों के समानांतर चलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। एक बार विकसित होने के बाद, यह एक वैकल्पिक हाई-स्पीड मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में काम करेगा।

बयान में कहा गया है कि अपग्रेड किया गया कॉरिडोर प्रमुख सड़कों पर बोझ कम करेगा, आपातकालीन डायवर्जन मार्ग प्रदान करेगा, औद्योगिक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के निवासियों के लिए भीड़ कम करेगा। बयान के अनुसार 'यह 57 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मोबिलिटी कॉरिडोर में से एक बन सकता है। इसे एक संरचित सर्विस रोड नेटवर्क में बदलकर, हम बड़े पैमाने पर परिवहन क्षमता को अनलॉक कर रहे हैं जो नजफगढ़, मटियाला, उत्तम नगर, विकासपुरी और पश्चिम दिल्ली के यात्रियों की मदद करेगा।' बोर्ड ने विभाग को अतिरिक्त चौड़ीकरण की जरूरतों का पता लगाने और नाले के निचले हिस्सों पर एलिवेटेड कॉरिडोर की संभावना की जांच करने का भी निर्देश दिया।