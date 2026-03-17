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नॉर्थ दिल्ली में गिरा 60 फुट लंबा लोहे का पुल, नाले में डूबकर महिला की मौत- VIDEO

Mar 17, 2026 01:55 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह नॉर्थ दिल्ली के रूप नगर इलाके में एक 'नाले' पर बना 60 फुट का लोहे का पुल गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई।  

नॉर्थ दिल्ली में गिरा 60 फुट लंबा लोहे का पुल, नाले में डूबकर महिला की मौत- VIDEO

दिल्ली के रूप नगर इलाके से लोहे का पुल गिरने की खबर सामने आई है। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह नॉर्थ दिल्ली के रूप नगर इलाके में एक 'नाले' पर बना 60 फुट का लोहे का पुल गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई।

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50 वर्षीय भिखारी महिला की मौत

लगभग 50 साल की भिखारी महिला की मौत तब हुई, जब पुल का ढांचा गिर गया और वह नीचे 'नाले' में गिर गई। DFS अधिकारी ने बताया कि उसे ढूंढने के लिए मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने उसका शव निकाला। उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

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हादसे पर क्या बोले अधिकारी

हादसे की जानकारी लगते ही नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), दिल्ली पुलिस और दूसरी इमरजेंसी एजेंसियों के लोगों समेत रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। DFS ने कहा कि उन्हें सुबह करीब 9.30 बजे पुल गिरने की खबर मिली और कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए।

अधिकारियों ने आगे कोई हादसा न हो, इसके लिए इलाके को घेर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि इमारत गिरने का कारण अभी पता नहीं चला है, और पूरी जांच की जाएगी।

आप नेता ने हादसे पर किया ट्वीट

इस एक्सीडेंट पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। घटना से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- दिल्ली के रूपनगर में लोहे का पुल गिर गया । कुछ लोगों के जान गवाने की बात सामने आई है।

फरवरी में जल बोर्ड के गड्डे में गिरकर युवक की हुई थी मौत

आपको बताते चलें कि दिल्ली में फरवरी के दौरान जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी। ये हादसा पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके के जोगिंदर सिंह मार्ग पर हुआ था। यहां दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। वह 12 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा लेकिन किसी को इनकी भनक तक नहीं लगी थी।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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