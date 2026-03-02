किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे नतीजे, ईरान युद्ध पर क्या बोले मौलाना मदनी?
मौलाना मदनी ने अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को निशाना बनाने की निंदा की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से तुरंत युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की अपील की ताकि दुनिया को बड़े विनाश से बचाया जा सके।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मध्य पूर्व के हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीतियों ने शांति को खतरे में डाल दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमले को अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और विश्व शक्तियों से अपील की है कि वे तुरंत दखल देकर युद्धविराम कराएं ताकि दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया जा सके अन्यथा इसके 'नतीजे' किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे।
खतरे में वैश्विक स्थिरता
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की उकसाने वाली कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दोनों देशों के हमलों ने वैश्विक स्थिरता को बड़े खतरे में डाल दिया है।
दुनिया को बर्बरता की ओर धकेलने जैसा कदम
मौलाना मदनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके परिजनों और सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और समझौतों के खिलाफ है। यह दुनिया को बर्बरता की ओर धकेलने के समान है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ईरान की जनता के दुख में बराबर की सहभागी है।
रक्तपात से नहीं होगा समाधान
मौलाना मदनी ने ईरान की ओर से क्षेत्र के अन्य देशों पर किए जा रहे हमलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात शांति की मांग करते हैं। किसी भी राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय विवाद का समाधान हत्या और रक्तपात से नहीं हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय से अपील
मौलाना मदनी ने आगे कहा कि ताकत के बल पर अपनी बात मनवाने की कोशिशें केवल घृणा, प्रतिशोध और मानवीय त्रासदियों को जन्म देती हैं। मौलाना मदनी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे तुरंत तनाव कम करने के लिए सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाएं ताकि क्षेत्र को विनाश से बचाया जा सके।
नतीजे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे
मौलाना महमूद असद मदनी ने चेतावनी दी कि यदि विश्व शक्तियों ने समय रहते कूटनीतिक संतुलन का परिचय नहीं दिया तो इसके नतीजे किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद हर उस कदम का विरोध करती है जो दुनिया को अमानवीय युद्ध और अस्थिरता की ओर धकेलता हो। तत्काल युद्धविराम और बातचीत के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
