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ईरान-अमेरिका शांति समझौते से दिल्ली के उद्यमियों को किन 4 बड़े फायदों की उम्मीद?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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अमेरिका-ईरान में शांति समझौते की संभावनाओं के बीच दिल्ली के कारोबारियों की उम्मीदें भी जग गई हैं। सीटीआई ने समझौते का स्वागत किया है। दिल्ली के कारोबारियों को किन 4 बड़े फायदों की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में जानें…

ईरान-अमेरिका शांति समझौते से दिल्ली के उद्यमियों को किन 4 बड़े फायदों की उम्मीद?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। इस पर 19 जून को आधिकारिक रूप से दस्तखत होंगे। अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते से दिल्ली के कारोबारियों की उम्मीदें भी जग गई हैं। दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 30 दिन में खोलने के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। सीटीआई का मानना है कि इस युद्ध के कारण देश के कारोबार पर पड़ा आर्थिक बोझ अब कम होगा।

4 बड़े फायदे

1- ट्रांसपोर्ट होगा सस्ता: दिल्ली से मुंबई ट्रक भाड़ा 10 से 12 फीसदी तक घटेगा।

2. सस्ता होगा आयात: चीन से आने वाला सामान 5 से 7 फीसदी तक सस्ता पड़ेगा।

3. घटेगी लागत: डीजल जनरेटर, प्लास्टिक दाना, केमिकल सस्ते होंगे।

4. महंगाई पर लगाम: सब्जी-फल से लेकर रोजमर्रा का सामान सस्ता होने की उम्मीद।

40 फीसदी तक घटेगी शिपिंग कॉस्ट

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कच्चा तेल 125 डाॅलर प्रति बैरल पहुंच गया था। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 25 फीसदी तक बढ़ गई थी। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से चांदनी चौक, करोल बाग से लेकर सदर बाजार तक दिल्ली का हर कारोबारी परेशान था। इससे माल ढुलाई, पैकेजिंग, प्लास्टिक रॉ मैटेरियल सब महंगा हो गया था। आज कच्चा तेल 83 डाॅलर प्रति बैरल पर आया है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से शिपिंग कॉस्ट 40 फीसदी तक घटेगी। इससे दिल्ली के 6.5 करोड़ व्यापारियों को राहत मिलेगी।

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राहत मिलते ही तेल की कीमतें कम करे सरकार

सीटीआई महासचिव रमेश आहूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण आयात महंगा हो गया था। अब कच्चे तेल की कीमतें गिरने से रुपया मजबूत होगा। इससे महंगाई में कमी आएगी। उद्योगों की लागत में कमी आएगी। इसका फायदा आम ग्राहक तक पहुंचेगा। इससे मांग बढ़ेगी। वहीं सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अब इसका फायदा तेल की कीमतें कम करके आम लोगों और उद्योगों को दी जानी चाहिए।

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भारतीय शेयर बाजार में भी उत्साह

गौर करने वाली बात यह कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने की खबरें सामने आईं कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। इससे दुनियाभर के बाजारों में उत्साह नजर आया। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच भारत का शेयर बाजार भी कुलांचें भरने लगा। सेंसेक्स 736 अंक जबकि निफ्टी में 231 अंकों की तेजी देखी गई। सेंसेक्स बढ़ता के साथ 76,264.33 अंक पर बंद हुआ।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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