ईरान-अमेरिका शांति समझौते से दिल्ली के उद्यमियों को किन 4 बड़े फायदों की उम्मीद?
अमेरिका-ईरान में शांति समझौते की संभावनाओं के बीच दिल्ली के कारोबारियों की उम्मीदें भी जग गई हैं। सीटीआई ने समझौते का स्वागत किया है। दिल्ली के कारोबारियों को किन 4 बड़े फायदों की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में जानें…
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। इस पर 19 जून को आधिकारिक रूप से दस्तखत होंगे। अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते से दिल्ली के कारोबारियों की उम्मीदें भी जग गई हैं। दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 30 दिन में खोलने के फैसले का हार्दिक स्वागत किया है। सीटीआई का मानना है कि इस युद्ध के कारण देश के कारोबार पर पड़ा आर्थिक बोझ अब कम होगा।
4 बड़े फायदे
1- ट्रांसपोर्ट होगा सस्ता: दिल्ली से मुंबई ट्रक भाड़ा 10 से 12 फीसदी तक घटेगा।
2. सस्ता होगा आयात: चीन से आने वाला सामान 5 से 7 फीसदी तक सस्ता पड़ेगा।
3. घटेगी लागत: डीजल जनरेटर, प्लास्टिक दाना, केमिकल सस्ते होंगे।
4. महंगाई पर लगाम: सब्जी-फल से लेकर रोजमर्रा का सामान सस्ता होने की उम्मीद।
40 फीसदी तक घटेगी शिपिंग कॉस्ट
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कच्चा तेल 125 डाॅलर प्रति बैरल पहुंच गया था। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 25 फीसदी तक बढ़ गई थी। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से चांदनी चौक, करोल बाग से लेकर सदर बाजार तक दिल्ली का हर कारोबारी परेशान था। इससे माल ढुलाई, पैकेजिंग, प्लास्टिक रॉ मैटेरियल सब महंगा हो गया था। आज कच्चा तेल 83 डाॅलर प्रति बैरल पर आया है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से शिपिंग कॉस्ट 40 फीसदी तक घटेगी। इससे दिल्ली के 6.5 करोड़ व्यापारियों को राहत मिलेगी।
राहत मिलते ही तेल की कीमतें कम करे सरकार
सीटीआई महासचिव रमेश आहूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण आयात महंगा हो गया था। अब कच्चे तेल की कीमतें गिरने से रुपया मजबूत होगा। इससे महंगाई में कमी आएगी। उद्योगों की लागत में कमी आएगी। इसका फायदा आम ग्राहक तक पहुंचेगा। इससे मांग बढ़ेगी। वहीं सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि अब इसका फायदा तेल की कीमतें कम करके आम लोगों और उद्योगों को दी जानी चाहिए।
भारतीय शेयर बाजार में भी उत्साह
गौर करने वाली बात यह कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने की खबरें सामने आईं कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। इससे दुनियाभर के बाजारों में उत्साह नजर आया। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच भारत का शेयर बाजार भी कुलांचें भरने लगा। सेंसेक्स 736 अंक जबकि निफ्टी में 231 अंकों की तेजी देखी गई। सेंसेक्स बढ़ता के साथ 76,264.33 अंक पर बंद हुआ।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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