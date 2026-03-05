रक्षा का अधिकार लेकिन यह काम ना करे ईरान; जमात ए इस्लामी हिंद चीफ हुसैनी की अपील
जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हुसैनी ने ईरान और अरब देशों से कहा है कि यह टकराव क्षेत्रीय युद्ध में नहीं तब्दील होना चाहिए।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं जिनसे भारी तबाही और निर्दोष बच्चों की मौत हुई है। हुसैनी ने चेतावनी दी कि इस संघर्ष को बड़े क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने ईरान को भी सलाह दी कि उसे अपनी रक्षा करते समय संयम बरतना चाहिए। उसके हमलों से पड़ोसी अरब देश प्रभावित ना हों। उन्होंने भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शांति बहाली और कूटनीतिक समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की।
संयुक्त राष्ट्र को तुरंत जवाब मांगना चाहिए
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन हैं। इन हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई है और कई लोग मारे गए हैं। हाल ही में दक्षिण ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में 165 छात्राओं की मौत हो गई। इस घटना ने पूरी मानवता को दहला दिया है। मासूम लोगों और बच्चों पर ऐसे हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र और दुनिया को तुरंत जवाब मांगना चाहिए।
खतरे में पूरा खाड़ी क्षेत्र
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि टकराव में लगातार हो रही बढ़ोतरी परेशान करने वाली है। ये हमले तब किए गए जब कूटनीतिक प्रक्रिया चल रही थी। इससे शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कम हो गई है। बातचीत के बजाय सैन्य दबाव को खतरनाक प्राथमिकता देने का संकेत मिल रहा है। लाखों आम लोगों को तकलीफ और असुरक्षा के हालात में छोड़ दिया है। इजराइल का साथ देकर अमेरिका ऐसी दुश्मनी कर रहा है जिससे न सिर्फ ईरान वरन पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में है।
ईरान को भी दी नसीहत
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने पड़ोसी खाड़ी देशों में अवाम के मारे जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे पड़ोसी अरब देश लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा संकट को ईरान-अरब लड़ाई में तब्दील होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इससे इलाका और बंट जाएगा और खाड़ी और मध्य पूर्व के लोगों के लिए गंभीर मानवीय और आर्थिक नतीजे होंगे। हम अरब देशों से आग्रह करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी जमीन, हवाई क्षेत्र और संसाधनों का उपयोग हमले के लिए न किया जाए।
अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे भारत सरकार
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने भारत सरकार से अपील की कि वह अपने राजनयिक प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध को तुरंत रुकवाने का काम करे। भारत सरकार की चुप्पी या हमलावर पक्ष का साथ देना न तो देश के हित में है और न ही न्याय और साम्राज्यवाद के विरोध की उसकी पुरानी परंपरा के अनुकूल है। भारत को अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ साफ रुख अपनाना चाहिए। भारत को क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय तुरंत एक्शन लें और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।