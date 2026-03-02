ईरान-इजरायल की जंग से 4000 KM दूर गाजियाबाद-नोएडा में क्यों टेंशन, किन पर ज्यादा असर
इजरायल-अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों से छिड़े ईरान के युद्ध का असर करीब 4000 किलोमीटर (हवा में दूरी) यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में भी शुरू हो गया है। युद्ध का दायरा बढ़ने से नोएडा-गाजियाबाद के उद्यमियों को चिंता सताने लगी है।
इजरायल-अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों से छिड़े ईरान के युद्ध का असर करीब 4000 किलोमीटर (हवा में दूरी) यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में भी शुरू हो गया है। युद्ध का दायरा बढ़ने से नोएडा-गाजियाबाद के उद्यमियों को चिंता सताने लगी है। उद्यमियों का कहना है कि युद्ध लंबा खिंचने से निर्यात पर असर पड़ेगा। साथ ही आयात होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में भी उछाल आएगा। वहीं, कई निर्यातकों के ऑर्डर बीच में अटक गए हैं।
गाजियाबाद औद्योगिक नगरी है, जिसमें 28 औद्योगिक क्षेत्र है। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की छोटी-बड़ी एक लाख से औद्योगिक इकाइयां जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत हैं। जबकि इसमें 45 हजार से अधिक मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां संचालित हैं। जनपद इंजीनियरिंग सामान के निर्माण के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां सालाना करीब 22 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है। निर्यातक बताते हैं कि मध्य पूर्वी देशों से एक हजार से लेकर 1,500 करोड़ से अधिक का निर्यात होता है। इसके अलावा वहां से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। यदि इसी तरह युद्ध जारी रहा और मध्य पूर्व के देशों में इसका विस्तार होता रहा, तो कारोबार पूरी तरह प्रभावित होगा।
उत्पादों की कीमत बढ़ने की चिंता
विश्व के देशों में जंग छिड़ने से नोएडा के उद्यमी और व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। उन्हें निर्यात प्रभावित होने के कच्चे माल के दाम बढ़ने की चिंता सताने लगी है। नोएडा के उद्यमी ईरान में कपड़े, ऑटो पाटर्स और लेदर आदि उत्पादों का निर्यात करते हैं।अब उन्हें ईरान का अमेरिका और इजराल से युद्ध होने के बाद कारोबार पूरी तरह प्रभावित होने का डर सताने लगा है। फेस-दो के उद्यमी राजीव गोयल ने बताया कि ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अच्छा कारोबार होता आ रहा है। जिले से भी हर महीने करोड़ों रुपये के परिधान का निर्यात किया जाता है। अब एकाएक ईरान पर हमला होने से निर्यात फंस गया है। यह भी डर सता रहा है कि पूर्व में दिए गए ऑर्डर का भुगतान होगा या नहीं। वहीं, कारोबारी रमेश गोयल ने बताया कि सूखे मेवे का सबसे ज्यादा आयात ईरान से होता है।
किन कंपनियों पर होगा ज्यादा असर
उद्यमी दीपक शर्मा बताते हैं कि गाजियाबाद से इंजीनियरिंग और मशीनरी गुड्स का निर्यात होता है। इसके अलावा परिधान, रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल, हर्बल, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, दवाइयां, मसीनरी पार्ट्स, लिफ्ट और फर्निशिंग शामिल है। फोर्जिंग इकाइयों द्वारा रोल, गियर, शाफ्ट आदि का भी निर्यात होता है। आईआईए के मंडल अध्यक्ष राकेश अनेजा ने कहा कि यदि युद्ध लंबा चला तो गाजियाबाद से होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। इससे उद्यमियों को नुकसान हो सकता है। आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि युद्ध से उद्यमियों को चिंता सता रही है। इसका दायरा मध्य पूर्वी देशों में बढ़ रहा है। ऐसे में गाजियाबाद के कारोबारियों पर भी असर पड़ेगा।
कुरियर से भेजे बिल दुबई में अटके
गाजियाबाद के एक व्यापारी के मुताबिक उनकी मशीनरी के पार्ट मिडिल ईस्ट के देशों में भेजे गए हैं। सामान के बिल कोरियर कंपनी से भेजे गए हैं। कुरियर कंपनी का पैकेट दुबई में फंस गया है। हवाई अड्डे बंद होने से उनके उनके बिना बीच में अटके हैं। अब उनका माल पहले पहुंच जाएगा और बिल बाद में। बगैर बिल के कंपनी माल नहीं ले पाएगी और उनके भुगतना भी फंस गया है। मशीनरी की कीमत करोड़ों रुपये में हैं।
मालिक से मजदूर तक सब होंगे प्रभावित
जानकारों के मुताबिक यदि युद्ध लंबा चला तो भारत पर इसका बड़ा असर होगा। गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में औद्योगिक इकायों के मालिकों से लेकर मजदूर तक प्रभावित होंगे। यदि मांग में कमी आई तो उत्पादन घटाना होगा और ऐसा होने पर बहुत से अस्थायी श्रमिकों-मजदूरों के रोजगार पर भी संकट पैदा होगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप