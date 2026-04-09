पाकिस्तान 'विश्व गुरु और ग्लोबल लीडर', क्यों कांग्रेस नेता ने कहा ऐसा
ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कांग्रेस नेता ने एक तरफ जहां पीएम मोदी की आलोचना की तो पड़ोसी मुल्क को विश्व गुरु और ग्लोबल लीडर बताया।
ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में सीजफायर के बाद से पाकिस्तान की खूब चर्चा हो रही है। मध्यस्थता में उसकी भूमिका पर बहस के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पड़ोसी मुल्क को 'विश्व गुरु और ग्लोबल लीडर' कहकर संबोधित किया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ऐसी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि विदेशों में पाकिस्तानी अब भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं।
कांग्रेस के दलित नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज ने कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाकर विश्व गुरु का खिताब ले लिया है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, ‘कांग्रेस ने जो करीब 70 साल में इज्जत कमाई, उसे पीएम मोदी ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की मध्यस्थता करके विश्वगुरु का खिताब ले लिया।’
अब ग्लोबल लीडर बन गया है पाकिस्तान: कांग्रेस नेता
उदित राज ने पीएम मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने निजी विदेशी यात्राओं के दौरान बिना कारण हंसी-मजाक और जबरन गले मिलकर न सिर्फ खुद का मजाक उड़वाया, बल्कि देश का नाम भी बदनाम किया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा,'कंगाल और आतंकी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने समर्थन में कुछ देशों को खड़ा कर लिया था और अब ग्लोबल लीडर भी बन गया है। विदेश में बसे तमाम भारतीयों ने कहा कि पाकिस्तानी और वहां के अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देश के अंदर झूठ चल सकता है विदेश में नहीं।'
अपनी वाहवाही में जुटा पाकिस्तान
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच पाकिस्तान में स्थायी युद्धविराम के लिए अब आगे की बातचीत होनी है। इस बीच अपनी सीमित भूमिका को भी पाकिस्तान बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और अपनी वाहवाही में जुटा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि इस्लामाबाद को अब क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर एक 'भरोसेमंद' मध्यस्थ के रूप में मान्यता मिल रही है। आसिफ ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सशर्त युद्ध-विराम समझौता होने के कुछ घंटों बाद इस्लामाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "यह (युद्ध-विराम) हमारे पूरे नेतृत्व की सफलता है। हम इसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं।' आसिफ ने कहा कि पिछले साल भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद से पाकिस्तान ने काफी लंबा सफर तय कर लिया है और ईरान-अमेरिका के बीच हुए युद्ध-विराम समझौते के बाद पूरी दुनिया इस्लामाबाद की ओर देख रही है।
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