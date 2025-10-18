नोएडा की डॉक्टर ने IPS पति व ससुराल वालों पर दर्ज कराई FIR, घरेलू हिंसा और अवैध संबंध के आरोप
संक्षेप: नोएडा में रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने अपने आईपीएस अफसर पति और सास-ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने शनिवार को बताया इस मामले में शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर 128 निवासी डॉ. कृति सिंह ने अपने पति शिवांशु राजपूत के साथ उनके पिता, माता, भाई, भाभी और दो दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिवांशु राजपूत 2019 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और बेंगलुरु में तैनात हैं।
नोएडा सेक्टर 126 थाना एसएचओ भूपेंद्र कुमार ने बताया, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 3(5) और 316(2) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।”
डॉ. कृति सिंह ने 16 अक्टूबर को दर्ज कराई गई अपनी 41 पन्नों की शिकायत में बताया है कि उनकी शादी दिसंबर 2021 में आगरा के एक फाइव स्टार होटल में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उन्हें दहेज की मांग और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। दंपती का डेढ़ साल का एक बेटा भी है।
उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार ने शादी पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए थे, जिसमें गहने और अन्य खर्च शामिल थे, लेकिन उनके ससुराल वाले लगातार और दहेज लाने की मांग करते रहे। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि आईपीएस अधिकारी के अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध हैं और विरोध करने पर उन्हें छोड़ने की धमकी दी जाती थी।
थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है और शिकायतकर्ता और आरोपियों के बयान भी जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। पीड़िता ने आरोपियों के गलत रवैये के चलते डीसीपी महिला सुरक्षा गौतमबुद्ध नगर से शिकायत की है।