लक्ष्मी सिंह ने बनाया सर्वाधिक दिन पुलिस कमिश्नर रहने का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली देश की पहली महिला IPS

Noida Police Commissioner Laxmi Singh : आईपीएस अफसर लक्ष्मी सिंह नोएडा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद लगातार इस पद पर जिम्मेदारी निभा रहीं हैं। उनके कार्यकाल के 3 साल 11 माह 16 दिन पूरे हो गए हैं।

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कार्यकाल का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह देश के एक जिले में पुलिस कमिश्नरेट की कमान लगातार सबसे अधिक दिनों तक संभालने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं।

गौतमबुद्ध नगर की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में 30 नवंबर 2022 को कार्यभार संभालने के बाद से वह लगातार इसी पद पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। 15 नवंबर 2026 तक उनका कार्यकाल करीब तीन साल 11 महीने 16 दिन हो चुका है। वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी हैं।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार देश की अन्य वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों के कार्यकाल से तुलना करें तो उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने वर्ष 2004 से अक्टूबर 2007 तक करीब तीन साल तक प्रदेश पुलिस की कमान संभाली थी। कर्नाटक की डीजीपी रहीं नीलमणि एन राजू का कार्यकाल दो साल तीन महीने और तमिलनाडु की डीजीपी लेटिका सरन का कार्यकाल भी करीब दो साल तीन महीने रहा। गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कला रामचंद्रन डेढ़ साल तक इस पद पर रहीं। पुरुष आईपीएस अधिकारियों के कार्यकाल से तुलना करें तो तेलंगाना के महेश मुरलीधर भागवत ने राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में साढ़े छह साल तक जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर कृष्ण कांत पॉल का कार्यकाल साढ़े तीन साल रहा। गौतमबुद्धनगर देश के प्रमुख औद्योगिक, कॉरपोरेट और तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में शामिल है। इस जिले में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध जैसी चुनौतियों के बीच उनका लंबा कार्यकाल महिला एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

तकनीक से पुलिसिंग को आधुनिक बनाया लक्ष्मी सिंह के कार्यकाल में गौतमबुद्धनगर पुलिस में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा। जुलाई 2023 में अपराध नियंत्रण के लिए जियोस्पेशियल डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और एआई आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम शुरू करने की घोषणा हुई। मार्च 2025 में जिले के 26 थानों में निगरानी के लिए वीडियो वॉल लगाई गईं। साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया।

एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अक्तूबर 2026 में ऑपरेशन फास्ट शुरू किया गया। इसका पूरा नाम फास्ट एंबुलेंस सीमलेस ट्रांजिशन है। जाम में फंसी एंबुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम,हेल्पलाइन और ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई। अस्पतालों और एंबुलेंस संचालकों को भी इससे जोड़ा गया।

जनपद में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथों की संख्या बढ़ाई गई। 2025 में तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने 11 नए पिंक बूथों का उद्घाटन किया। पहले 25 बूथ थे। जुलाई 2023 में महिला सुरक्षा से जुड़े पुलिसकर्मियों की निगरानी संबंधित जोन के डीसीपी को सौंपी गई। पारिवारिक विवाद सुलझाने को सेक्टर-108 और नॉलेज पार्क स्थित फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लीनिक को मजबूत किया।