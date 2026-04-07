IPL का रोमांच बढ़ाएगी दिल्ली मेट्रो; कल ढाई घंटे देर तक मिलेगी, बढ़े फेरे
दिल्ली मेट्रो ने 8 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के कारण अपनी सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेनें डेढ़ से ढाई घंटे की देरी तक चलेंगी ताकि दर्शक मैच के बाद आसानी से घर लौट सकें।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को आईपीएल मैच होना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी इसका रोमांच बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो ने बुधवार, 8 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के कारण ने अपनी सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है। डीएमआरसी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, आखिरी मेट्रो करीब डेढ़ से ढाई घंटे देरी तक चलेगी ताकि मैच के रोमांच में इजाफा हो क्रिकेट प्रेमी दर्शक मैच खत्म होने के बाद आसानी से अपने घर लौट सकें।
सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन की टाइमिंग बढ़ी
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो ने 8 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि उसने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि मैच के बाद घर लौट रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो सके।
पिंक लाइन पर 2:20 बजे तक मिलेगी मेट्रो
डीएमआरसी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, आईपीएल मैच के चलते बुधवार को दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें डेढ़ से ढाई घंटे देर तक चलेंगी। सबसे देर तक रात 2:20 बजे तक पिंक लाइन पर मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। यही नहीं रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन समेत अन्य रूटों पर भी एक दिन के अंतिम ट्रेन का समय बदल जाएगा। इससे मैच देखकर घर लौटने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
दिल्ली कैपिटल्स का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला
आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले के तहत 8 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का गुजरात टाइटंस (GT) से मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस सीजन की पहली जीत की उम्मीद से मैदान में उतरेगी। राष्ट्रीय राजधानी के क्रिकेट प्रेमी दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं।
लगाएगी अतिरिक्त फेरे
मैच के दिन दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 76 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी ताकि दर्शक देर रात तक अपने घर तक आसानी से पहुंच सकें। डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्रियों से अपील है कि आईपीएल मैच खत्म होने के बाद वे स्टेशनों पर अनुशासन बनाए रखें और अफरातफरी ना मचाएं ताकि किसी को असुविधा ना हो। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो पहले भी बड़े आयोजनों के दिन अपनी सेवाएं बढ़ाती रही है। डीएमआरसी की ओर से इस बार भी मेट्रो ट्रेनों की सुविधा को देर रात तक के लिए बढ़ाया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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