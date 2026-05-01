Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

9 साल बड़ी महिला से थे अवैध संबंध, करती थी पैसों की डिमांड; हरियाणा में हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई

May 01, 2026 04:03 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, हरियाणा
share

पुलिस चौकी बल्लभगढ़ और अपराध शाखा की टीम ने जांच शुरू की और महिला की पहचान फिरोजा उर्फ आरती उर्फ कल्लो निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में की। मृतका की उम्र 45 साल थी। जांच में सामने आया कि वह पिछले कई वर्षों से फरीदाबाद में रह रही थी और परिवार से अलग रहती थी।

9 साल बड़ी महिला से थे अवैध संबंध, करती थी पैसों की डिमांड; हरियाणा में हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई

हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस ने बल्लभगढ़ की आदर्श सब्जी मंडी में मिले महिला के शव की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या कर शव को फेंका गया था और इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 9 साल बड़ी मृतका से उसके अवैध संबंध थे और वह उससे लगातार पैसों की मांग कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था।

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि यह वारदात 22 अप्रैल को हुई थी, इस दौरान पुलिस को मंडी क्षेत्र में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत आंतरिक चोटों के कारण होना सामने आया, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बोरवेल सिर्फ उन्हें मिलेगा जो...; CM रेखा गुप्ता की क्या शर्त

परिवार से अलग रहती थी मृतका

इसके बाद पुलिस चौकी बल्लभगढ़ और अपराध शाखा की टीम ने जांच शुरू की और महिला की पहचान फिरोजा उर्फ आरती उर्फ कल्लो निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में की। मृतका की उम्र 45 साल थी। जांच में सामने आया कि वह पिछले कई वर्षों से फरीदाबाद में रह रही थी और परिवार से अलग रहती थी।

आरोपी के खिलाफ पहले से बहुत से मामले दर्ज हैं।

1 मई को मुजेसर इलाके से आरोपी गिरफ्तार

अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी सहायता और गुप्त सूचना के आधार पर 1 मई को 36 वर्षीय आरोपी बीरू को मुजेसर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके मृतका के साथ अवैध संबंध थे और वह उससे पैसे की मांग करती थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली: बिना PUC अब नहीं मिल रहा तेल! 4 दिन में 15 हजार गाड़ियां लौटीं खाली हाथ

हाल ही में जेल से बाहर आया है आरोपी

घटना वाली रात भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर ईंट से महिला के सिर और शरीर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी है और वह हाल ही में नशीले पदार्थ के एक मामले में जेल से बाहर आया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इसी महीने से 'नमो यमुना' क्रूज, 5 KM का सफर; किराया कितना हो सकता है
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।