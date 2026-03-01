रेप केस में आठ दिन में बदली जांच की कहानी, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट
दिल्ली के रोहिणी जिला कोर्ट ने एक दुष्कर्म (पॉक्सो) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की दो अलग-अलग रिपोर्टों में सामने आए विरोधाभास पर सख्त रुख अपनाया है।
दिल्ली के रोहिणी जिला कोर्ट ने एक दुष्कर्म (पॉक्सो) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की दो अलग-अलग रिपोर्टों में सामने आए विरोधाभास पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रजनी रंगा की अदालत ने जांच की स्थिति को लेकर स्पष्टता न होने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
यह मामला मंगोलपुरी थाने में 13 अगस्त 2025 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पीड़िता की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता अदिति सिंह ने बताया कि मामले की जांच की स्थिति को लेकर बीती 19 फरवरी को बाहरी जिले के अतिरिक्त डीसीपी-II की ओर से अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष की आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र दाखिल कर दी जाएगी।
8 दिन में बदल दी कहानी
रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि, महज आठ दिन बाद 27 फरवरी को सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से एक नई स्थिति रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर संयुक्त पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर थे। इस रिपोर्ट में पूर्व दावे से उलट कहा गया कि जांच अभी लंबित है। पीड़िता की नानी के बयान दर्ज किए जाने हैं, चिकित्सा दस्तावेजों पर एक्सपर्ट्स राय लेनी है और स्वतंत्र गवाहों की तलाश जारी है।
अदालत ने इस विरोधाभास पर सख्ती दिखाते हुए पूछा कि जब 19 फरवरी को जांच पूरी होने का दावा किया गया था, तो आठ दिन बाद उसे अधूरा कैसे बताया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के विरोधाभासी रुख से जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है और इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि में जांच रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, जबकि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है और जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें