मुंबई में लालबागचा राजा के विसर्जन के दौरान चुराए 45 महंगे फोन, नेपाल जाते वक्त दिल्ली में धराए चार आरोपी

आरोपियों की धरपकड़ के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक टीम को तैनात किया गया था। ट्रेन जब वहां पहुंची तो टीम के सदस्य उसमें सवार हो गए और गुरुवार को जब ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची तो चारों संदिग्धों को पकड़ लिया गया।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर में एक्टिव एक अंतरराज्यीय फोन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी के 45 महंगे फोन बरामद किए हैं। आरोपियों ने ये सभी फोन मुंबई में लालबागचा राजा गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वहां दर्शन करने पहुंचे लोगों के पास से चुराए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शकील (49), मोहम्मद शफीक (34), शमशुल हसन (40) और दिलशाद (36) के रूप में हुई है। चारों आरोपी इन फोन की तस्करी नेपाल में करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से जब्त किए गए फोनों में से कम से कम पांच फोन मुंबई के पुलिस थानों में दर्ज FIR से जुड़े हैं।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, 'यह गिरोह इस महीने की शुरुआत में मुंबई में जुहू चौपाटी और लालबागचा राजा गणेश विसर्जन जुलूस में बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाओं में शामिल था। गिरोह विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले समारोहों और धार्मिक जुलूसों को निशाना बनाता था, जहां भीड़भाड़ के कारण उन्हें कीमती सामान चुराने का मौका मिलता था। उन्होंने मुंबई से कई महंगे फोन चुराए थे, जिन्हें नेपाल तस्करी के जरिए भेजा जाना था।'

अधिकारी ने आगे बताया कि एक टीम ने मुंबई से ट्रेन से लौट रहे इन संदिग्धों पर नजर रखी। उनकी मोबाइल फोन लोकेशन से पता चला कि वे हरिद्वार एक्सप्रेस में सवार हुए हैं, जिसके बाद उनकी धरपकड़ के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक टीम को तैनात किया गया। जब ट्रेन वहां पहुंची तो पुलिसकर्मी उसमें सवार हो गए और गुरुवार को जब ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची तो उन्होंने चारों संदिग्धों को पकड़ लिया।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा करते हुए बताया कि वे 10 साल से ज्यादा समय से इस धंधे में लिप्त हैं, और शकील ही इस गिरोह का सरगना रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह चुराए गए फोन आमतौर पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने संपर्कों के ज़रिए नेपाल में बेच देते थे।'

पुलिस ने आगे बताया कि गिरोह के एक अन्य सरगना कामरान उर्फ सादिक को मुंबई पुलिस ने 6 सितंबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन तब बाकी लोग भागने में कामयाब रहे थे और वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए थे। आरोपियों का दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में आपराधिक मामलों में शामिल होने का इतिहास रहा है।