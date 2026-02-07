दिल्ली में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 50 करोड़ के माल सहित 7 गिरफ्तार; 5 राज्यों में नेटवर्क
दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट का नेटवर्क पांच राज्यों में फैला था। उनके कब्जे से 50 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने और सप्लायरों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है।
दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट का नेटवर्क पांच राज्यों में फैला था। उनके कब्जे से 50 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने और सप्लायरों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है।
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पांच राज्यों में फैले एक कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 48 किलो साइकोट्रॉपिक पदार्थ बरामद किए हैं, जिनकी ब्लैक मार्केट में कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
पुलिस ने बताया कि यह सिंडिकेट कथित तौर पर साइकोट्रॉपिक दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल खरीदता था और कई राज्यों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के रीपैकेजिंग और अवैध बिक्री के लिए बैन ड्रग्स की सप्लाई करता था।
पुलिस ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में चलाए गए ऑपरेशन्स की एक सीरीज में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर इंटर-स्टेट तस्करों तक फैली सप्लाई चेन को खत्म कर दिया गया। जांच पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी, जब पुलिस को साइकोट्रॉपिक पदार्थों की एक बड़ी खेप की आवाजाही के बारे में खास जानकारी मिली थी।
जानकारी मिलने पर पुलिस ने दिल्ली के लाजपत नगर से अनिरुद्ध राय नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा और उसके पास से करीब 2 किलो ट्रैमाडोल पाउडर बरामद किया। यह एक ओपिओइड पदार्थ है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है।
सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसके बाद टेक्निकल और मानव इंटेलिजेंस पर आधारित जांच में एक बड़े सिंडिकेट के शामिल होने का पता चला। इसके बाद कई राज्यों में एक साथ कई जगहों पर छापे मारे गए।
जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश से मनोज राय को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद दिल्ली से किशन पाल उर्फ भुल्लर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि भुल्लर के घर की तलाशी में 503 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद हुई। आगे की जांच में कृष्ण तंवर को गिरफ्तार किया गया। एक और आरोपी हरियाणा के मनोज कुमार को सिंघु बॉर्डर के पास उसकी गाड़ी को रोकने के बाद थोड़ी देर पीछा करके पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी कार से करीब 5.012 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद किया।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाद में की गई छापेमारी में दो और आरोपियों प्रशांत और अमित को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बैन दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई किलोग्राम साइकोट्रॉपिक पदार्थों का पाउडर भी जब्त किया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।