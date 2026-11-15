कंपनी चला रही थी इंटरनेशनल सेक्स रैकेट; गुरुग्राम में जांच के लिए SIT गठित
गुरुग्राम पुलिस ने एक निजी कंपनी की ओर से चलाए जा रहे कथित अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एक एनजीओ ने विदेशी महिलाओं से देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था।
गुरुग्राम पुलिस ने एक निजी कंपनी की ओर से कथित तौर पर चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर और उनके 8 सहयोगियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई सितंबर में एक एनजीओ की शिकायत पर हुई। इस सेक्स रैकेट के तार रूस, ट्यूनीशिया और दुबई समेत कई देशों तक फैले हैं। गिरोह इन देशों की महिलाओं से जबरन वेश्यावृत्ति कराने का आरोप है। शिकायत में सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए महिलाओं के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है।
रैकेट की जांच के लिए SIT गठित
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने शहर की एक निजी कंपनी की ओर से चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जांच उद्योग क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त यशवंत के नेतृत्व में की जाएगी। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर और उनके 8 सहयोगियों को नोटिस जारी किए गए हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों का खुलासा एसआईटी की जांच के बाद ही होगा।
रूस से दुबई तक तार
पुलिस ने यह कार्रवाई सितंबर में दर्ज कराई गई एक NGO की शिकायत पर की है। इसमें आरोप लगाया गया था कि गिरोह का नेटवर्क रूस से दुबई तक है। कंपनी की ओर से अंतरराष्ट्रीय सेक्स नेटवर्क चलाया जा रहा है। शिकायत में आरोप था कि रूस, ट्यूनीशिया और दुबई सहित कई विदेशी देशों की महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है। शिकायत में यह दावा किया गया कि एक नेटवर्क के जरिए अलग-अलग देशों से महिलाएं लाई गईं।
जबरन कराई जा रही वेश्यावृत्ति
इन महिलाओं को कंपनी की विभिन्न आवासीय सोसायटियों और अन्य संपत्तियों में रखा गया। वहां इन महिलाओं से जबरन वेश्यावृत्ति कराई गई। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपित ग्रुप की सोहना, भोंडसी और गुरुग्राम स्थित टाउनशिप, होटलों और अन्य संपत्तियों का इस्तेमाल सेक्स रैकेट चलाने के लिए किया जा रहा है। इस अवैध धंधे में विदेशों से भी महिलाओं को बुलाया जा रहा है और इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है।
अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल
इसमें कुछ महिलाओं की उम्र को लेकर चिंता जताई गई। आशंका है कि नाबालिगों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया गया। NGO ने अपनी शिकायत में साल 2023 और 2024 में सोहना सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज ऐसे ही दो मामलों का हवाला दिया है। एनजीओ का दावा है कि ये गतिविधियां एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी हैं। एनजीओ ने अपनी शिकायत में कहा गया है कि इन मामलों में सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर महिलाओं और उनकी यौन सेवाओं का इस्तेमाल किया गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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