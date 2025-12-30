NCR में बनेगा नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 31 एकड़ में होगा निर्माण; मैप के रफ ड्राफ्ट पर सहमति

Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम के लिए तैयार मानचित्र के रफ ड्राफ्ट को जीडीए ने सहमति दे दी। अब यूपीसीए स्टेडियम का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करेगा।  

Dec 30, 2025 01:06 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम के लिए तैयार मानचित्र के रफ ड्राफ्ट को जीडीए ने सहमति दे दी। अब यूपीसीए स्टेडियम का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करेगा। इसके साथ ही स्टेडियम की सभी बाधा भी दूर कर ली गई।

जीडीए में सोमवार को यूपीसीए के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर के साथ बैठक हुई। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राधिकरण के भू-अर्जन, इंजीनियरिंग, नियोजन समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। संयुक्त बैठक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की दिशा में आने वाली समस्याओं को दूर किया गया।

इस दौरान यूपीसीए के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर राकेश मिश्रा की तरफ से क्रिकेट स्टेडियम का तैयार किया हुआ रफ मानचित्र का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अधिकारियों ने अवलोकन किया। साथ ही इस मानचित्र के रफ ड्राफ्ट पर सहमति दे दी। अब यूपीसीए की तरफ से क्रिकेट स्टेडियम का मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। माना जा रहा है कि दस दिन के बाद जीडीए और यूपीसीए के बीच फिर बैठक होगी, जिसमें उस मानचित्र को रखा जाएगा। यदि जीडीए उससे पूरी तरह सहमत होता है तो यूपीसीए की तरफ से तुरंत नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा। इस दौरान जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो ग्राम सभा की जमीन लेनी है, उस संबंध में भू अर्जन अनुभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

एफएआर का विवाद खत्म हुआ

गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्लान तो 2014 में ही शुरू हो गया था, लेकिन यूपीसीए और जीडीए के बीच फ्लोर एरिया रेशियो (यानी कितनी जमीन पर कितनी बिल्डिंग बन सकती है) और जमीन के इस्तेमाल को लेकर मतभेद थे। साथ ही कुछ जमीन यूपीसीए नहीं खरीद सका, जिसका अब जीडीए अधिग्रहण करेगा। वहीं, नए बिल्डिंग बायलॉज आने के बाद एफएआर का विवाद भी खत्म हो गया है।

31 एकड़ जमीन पर निर्माण होगा

राजनगर एक्सटेंशन के मोरटी में करीब 31 एकड़ जमीन पर अंतरराट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होना है। पीपीपी मॉडल पर तैयार होने वाले इस स्टेडियम को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) जल्द ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। माना जा रहा है कि अब नई व्यवस्था के तहत जीडीए जमीन कन्वर्जन चार्ज माफ कर सकता है।

