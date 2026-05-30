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काम की बात: NCR में बनेगा नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहां फाइनल हुई 33 एकड़ जमीन

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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एनसीआर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के पास ही अब एक और विशाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

NCR में बनेगा नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहां फाइनल हुई 33 एकड़ जमीन

एनसीआर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में अब एक विशाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस संबंध में स्टेडियम की आवश्यकता और व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) का अध्ययन कर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इस महीने हुई जीडीए बोर्ड बैठक में इस स्टेडियम को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) और जीडीए मिलकर द्वारा मिलकर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में जीडीए और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की भूमि, निर्माण और संचालन में 50-50 प्रतिशत का स्वामित्व होगा। इसके साथ ही जीडीए ने इस परियोजना की आवश्यकता, व्यवहार्यता और दीर्घकालिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया।

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गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति, बेहतर कनेक्टिविटी बढ़िया

इसके परीक्षण में सामने आया कि गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक से मंजूर प्रस्ताव की रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। इस रिपोर्ट को शासन से मंजूरी मिलने के बाद जीडीए इस परियोजना पर आगे का काम शुरू करेगा। अधिकारी बताते हैं कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद स्टेडियम निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

33 एकड़ में विकसित होगा

राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेड स्टेडियम के लिए 33 एकड़ की जमीन चिह्नित की गई है। यह क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। यहां 45 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही इस स्टेडियम में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्टेडियम परिसर की पार्किंग की क्षमता 2510 वाहनों की होगी।

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एयरोसिटी भी बनाई जाएगी

राजनगर एक्सटेंशन में एयरोसिटी बनाई जाएगी, जिसके लिए जमीन खरीदने के प्रक्रिया शुरू की गई है। जीडीए एयरोसिटी के लिए 200.2515 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा, जबकि 29.9717 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण के पास है। इस जमीन को किसानों से लेने के लिए लैंड पूलिंग, किसानों से आपसी सहमति और भूमि अर्जन का विकल्प रखा गया है। परियोजना की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बोर्ड ने 2813 करोड़ रुपये स्वीकृति किए हैं।

नंदकिशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता और व्यवहार्यता रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। मंजूरी मिलने के बाद यूपीसीए के साथ मिलकर इसका निर्माण कराया जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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