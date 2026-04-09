काम की बात: फरीदाबाद में जल एवं सीवरेज बिलों पर ब्याज में एकमुश्त छूट, इस डेट तक मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जल एवं सीवरेज बिलों पर लगने वाले ब्याज में एकमुश्त छूट दी है। लोग इस छूट का लाभ 31 मई तक उठा सकते हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए जल एवं सीवरेज बिलों पर लगने वाले ब्याज में एकमुश्त छूट दी है। लोग इस छूट का लाभ 31 मई तक उठा सकते हैं। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है।
फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित जल व सीवरेज बिलों पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का फैसला किया है। यदि उपभोक्ता 31 मई 2026 तक अपने वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें इस ब्याज से पूरी तरह राहत मिल जाएगी।
आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास
इससे हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्रावधान के अनुसार अब देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर केवल चालू बिल पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा, जबकि पुराने बकाया पर कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है।
बिल संबंधी जानकारी के यहां करें फोन
● बिल संबंधी जानकारी के लिए निगम के विभिन्न जोन में पेयजल दाम इंस्पेक्टर्स भी तैनात हैं, जिनसे संपर्क कर उपभोक्ता अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
● पेयजल दाम इंस्पेक्टर्स मोनिका लखानी 9667783983
● एनआईटी, नरेश 9873497243,
● ओल्ड डिविजन-5 संजय 9210451731
● डिविजन -4, विनेश 9958920070
● डिविजन -3 में बिल से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है।
मीटर लगवाना जरूरी
उन्होंने बताया कि यह योजना केवल मीटर युक्त जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। जिन उपभोक्ताओं के पास अभी भी मीटर रहित कनेक्शन है, उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए पहले मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। निगम प्रशासन द्वारा इसके लिए लगातार विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां उपभोक्ता अपने कनेक्शन को नियमित कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।