दिल्ली में 100 करोड़ का ड्रग्स जब्त, 4 विदेशी गिरफ्तार; ड्रग निर्माण यूनिट का खुलासा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी में अफ्रीकी मूल के दिल्ली निवासी व्यक्तियों की संलिप्तता की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए सभी 4 तस्कर विदेशी हैं।

दिल्ली पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी में अफ्रीकी मूल के दिल्ली निवासी व्यक्तियों की संलिप्तता की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए सभी 4 तस्कर विदेशी हैं, जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने एसीपी नीरज कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह और इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में इंटर स्टेट ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया गया। पकड़े गए लोगों की पहचान एजेबुएनयी एस्तेर ओसिता उर्फ ​​एला, चार्ल्स चिमुन्या एबेरोनवु उर्फ ​​न्वातायानाचिदिनामा, चिनोये इमैनुएल और दियारा इद्रिस उर्फ ​​व्हाइट मनीके रूप में हुई है। इनके कब्जे से 20.146 किलो मेथामफेटामाइन, 700 नशीली गोलियां, प्रीकर्सर रसायन, कैल्शियम क्लोराइड, मेथनॉल व अन्य सामान बरामद किए गए। इन प्रतिबंधित सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक है।

एक नवबर को दक्षिणी रेंज को दिल्ली/एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी में अफ्रीकी मूल के दिल्ली निवासी के लोगों के बारे में एक विशेष सूचना मिली। उसके बाद धौला कुआं बस स्टैंड के पास जाल बिछाया गया। आधी रात के आसपास आरोपी एजेबुएनी एस्तेर ओसिता उर्फ ​​एला की पहचान हुई। वह लाल रंग के ट्रॉली बैग के साथ यात्रा कर रही थी। उसे रोका गया। आरोपी और उसके सामान की तलाशी ली गई। प्लास्टिक की थैलियों में छुपाए गए कुल 17.146 किलो मेथामफेटामाइन और 440 ग्राम वजन की 700 नशीली गोलियां बरामद की गईं।

उसक खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी एजेबुएनी उर्फ ​​एला ने खुलासा किया कि वह दिल्ली में अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कार्टेल की सदस्य थी। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने बरामद ड्रग्स चंदर विहार में रहने वाले अमोरका से खरीदी थी

5 नवंबर को की गई छापेमारी में दीपक विहार, चंदर विहार क्षेत्र से चार्ल्स चिमुअन्या एबरेओनवू उर्फ ​​न्वातायानाचिदिनामा अमोरका को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 किलो मेथामफेटामाइन जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान टेक चंद कॉलोनी, निलोठी एक्सटेंशन में एक मोबाइल ड्रग निर्माण सेंटर का पता चला। इस सेंटर में कुछ प्रीकर्सर, कैल्शियम क्लोराइड, मेथनॉल, रंगीन और पारदर्शी तरल रसायनों और सॉल्वैंट्स के साथ कई उपकरण थे।

आरोपी चार्ल्स चिमुअन्या एबरेओनवू उर्फ ​​अमोरका ने खुलासा किया कि वह चिनोये इमैनुएल की मदद से ड्रग्स तैयार करता था। चिनोये इमैनुएल को 6 नवंबर को को गिरफ्तार कर लिया गया। तकनीकी विश्लेषण की मदद से 7 नवंबर को बेंगलुरु से डायरा इदरीस उर्फ ​​व्हाइट मनी को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान पता चला है कि एला ज्यादातर दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर के बाजारों से ड्रग्स लेती थी। इसके अलावा वह दिल्ली/एनसीआर से बेंगलुरु और मुंबई में अपने ग्राहकों को सप्लाई करती थी। वह ट्रेनों से दिल्ली से मुंबई और बेंगलुरु जाती थी। उसने खुलासा किया कि वह एक साल से भी ज्यादा समय से ड्रग्स तस्करी में शामिल है।

इसके अलावा, यह भी पता चला है कि अमोरका ड्रग्स बेचता था और उसके बेंगलुरु और मुंबई में संबंध हैं। वह अलग-अलग कूरियर लड़कियों के ज़रिए बेंगलुरु और मुंबई में ड्रग्स भी भेजता था। वह तीन साल से ज्यादा समय से नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल है। यह भी खुलासा हुआ कि चिनोये एक मोबाइल ड्रग निर्माण यूनिट चलाता थाष वह अमोरका की मदद से ड्रग्स तैयार करता और सप्लाई करता था।

पूछताछ के दौरान, आरोपी दियारा इद्रिस उर्फ व्हाइट मनी ने खुलासा किया कि वह दिल्ली स्थित चार्ल्स चिमुन्या एबेरोनवु उर्फ न्वातायानाचिदिनामा अमोरका और चिनोये इमैनुएल से एजेबुएनयी एस्तेर ओसिता उर्फ एला और अन्य अफ्रीकी लड़कियों के जरिए ड्रग्स लेता था और बेंगलुरु में स्थानीय स्तर पर बेचता था।