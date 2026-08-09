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काम की बात: गाजियाबाद में यहां इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए सर्वे पूरा, GDA खरीदेगा कितनी जमीन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना जल्द ही आकार लेकर साकार होने जा रही है। इसके लिए सर्वे कर लिया गया है और अब जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी है। जीडीए टाउनशिप बनाने के लिए शाहपुर बम्हैटा गांव की जमीन खरीदेगा।

Township representative image
गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। एआई से निर्मित प्रतीकात्मक तस्वीर

गाजियाबाद की इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए शाहपुर बम्हैटा गांव की करीब 4.1921 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। जिला प्रशासन ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए) स्टडी कराते हुए सर्वे पूरा कर लिया है।

अब जमीन का अधिग्रहण करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो दो महीने में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करेगी। इसके बाद क्षेत्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटों की योजना आएगी। वर्ष 2005 में गाजियाबाद के कई बिल्डरों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लाइसेंस दिए थे। इसी क्रम में वर्ष 2014 की संशोधित पुनरीक्षित इंटीग्रेटिड टाउनशिप नीति तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत एनएच नौ स्थित मैसेर्स एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड करीब 205 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहा है। इस परियोजना में शौर्यापुरम नाम से टाउनशिप भी विकसित हो रही है।

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पिछले दिनों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बिल्डरों के साथ बैठक कर सभी बाधाएं दूर करते हुए टाउनशिप विकसित करने के निर्देश दिए। फिर शौर्यापुरम टाउनशिप को पूरी तरह विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई।

रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटों की योजना आएगी

इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत जिस जमीन का अधिग्रहण होगा उस पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटों की योजना आएगी। जानकार बताते हैं कि गाजियाबाद में रहने की इच्छा रखने वाले लोग इस टाउनशिप में अपना आशियाना बना सकेंगे। साथ ही यहां सड़कों से लेकर हरियाली आदि की भी उचित व्यवस्था होगी।

प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, जीडीए, ''शासन के निर्देश पर गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड टाउनशिप तेजी से विकसित कराई जा रही है। एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉटों की योजना आएंगी, जिससे सभी को फायदा होगा।''

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वैशाली में बनेगा उत्सव भवन, 20 करोड़ की आएगी लागत

वहीं, इसके अलावा जीडीए गाजियाबाद के वैशाली में उत्सव भवन तैयार करेगा। इसके निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के लिए करीब 20.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसके लिए प्राधिकरण ने आरपीएफ जारी कर दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि चयनित एजेंसी उत्सव भवन का निर्माण करने के साथ ही उसके संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी। वैशाली जैसे विकसित क्षेत्र में आधुनिक उत्सव भवन बनने से विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रमों के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। अभी लोगों को किसी भी तरह के आयोजनों के लिए निजी बैंक्वेट हाल पर निर्भर रहना पड़ता है। नई परियोजना से जीडीए को राजस्व मिलेगा, वहीं नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना को 15 वर्ष के लीज मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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