गुरुग्राम में इंश्योरेंस स्कैम का भंडाफोड़, बिना मरीज भर्ती किए हड़प रहे थे हेल्थ बीमा का पैसा

Feb 19, 2026 08:10 pm IST
साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे एक बड़े इंश्योरेंस स्कैम का पुलिस और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने पर्दाफाश किया है। न्यू पालम विहार स्थित गैलेक्सी वन हॉस्पिटल में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं।

बिना भर्ती हुए बन रही थीं फर्जी फाइलें

जांच में सामने आया कि यह अस्पताल किसी फिल्म की पटकथा की तरह फर्जीवाड़ा कर रहा था। अस्पताल में बिना किसी मरीज के असल में भर्ती हुए, उनका नकली आईपीडी एडमिशन दिखाया जाता था। इसके बाद जालसाज मिलकर नकली मेडिकल रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट और फार्मेसी बिल तैयार करते थे। इन कागजों के आधार पर बीमा कंपनियों से क्लेम लिया जाता था और मिली हुई राशि को अस्पताल प्रबंधन और कथित मरीजों (बेनिफिशियरी) के बीच बांट दिया जाता था।

डॉक्टर की डिग्री भी निकली संदिग्ध

मई 2025 में जब मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने पहली बार यहां रेड की थी, तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। अस्पताल के एक डॉक्टर ने अपने नाम के आगे एमबीबीएस और एमडी लिखा हुआ था, जबकि जांच में पता चला कि उनके पास एमडी की कोई डिग्री ही नहीं थी। इसी फर्जीवाड़े की कड़ियों को जोड़ते हुए अब बड़ी कार्रवाई की गई है।

25 इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी फाइलें बरामद

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) करण गोयल और सहायक पुलिस आयुक्त अभिलक्ष जोशी के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें साइबर एक्सपर्ट और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर शामिल थे, ने अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया। लगभग 25 इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी 60 फर्जी क्लेम फाइलें बरामद हुईं। दयानंद कॉलोनी स्थित लैब्सवेल की भी जांच की गई, जहां से फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार करने के सबूत मिले। पुलिस ने अस्पताल कैंपस से तीन कर्मचारियों सपना, वर्षा और गौरव को गिरफ्तार किया है, जो इस फर्जी क्लेम रैकेट में मुख्य सहयोगी थे।

मास्टरमाइंड की तलाश

थाना बजघेड़ा में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उन अन्य साजिशकर्ताओं और डॉक्टरों की तलाश कर रही है जो इस पूरे सिंडिकेट के पीछे मास्टरमाइंड है। साइबर एक्सपर्ट्स अस्पताल के डिजिटल रिकॉर्ड और सर्वर की भी जांच कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि अब तक कितनी बीमा कंपनियों से कितनी राशि ठगी गई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

