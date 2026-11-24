एक बुजुर्ग पिता के बेटे की कोरोना से मौत होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा राशि देने से इनकार कर दिया था। अब उपभोक्ता आयोग ने 29.69 लाख रुपये 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है।

बीमा पॉलिसी में कोविड-19 का नाम प्रमुख बीमारियों की सूची में नहीं होने के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी बीमा दावा खारिज नहीं कर सकती है। दिल्ली के मध्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के पिता को 29.69 लाख रुपये 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। साथ ही, 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने को कहा है।

रोग की गंभीरता को ध्यान में रखना जरूरी उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की बेंच ने कहा कि किसी बीमारी का नाम सूची में शामिल नहीं होने से गंभीर बीमारी के कारण हुई मौत के दावे को यांत्रिक तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। बीमारी की गंभीरता और उसके जानलेवा प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बेंच ने कंपनी को आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर बीमा राशि पर 25 अगस्त 2021 से वास्तविक भुगतान तक 9 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।

बीमारी का नाम सूची में नहीं होने का दिया था हवाला मामले के मुताबिक, रोहिणी सेक्टर-28 निवासी महेंद्र सिंह ठाकरान के बेटे विकास कुमार ने वर्ष 2016 में आईसीआईसीआई बैंक से 16.30 लाख रुपये का होम लोन लिया था। इसके साथ उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से सिक्योर माइंड बीमा पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी के तहत 29,69,569 रुपये का बीमा कवर था। विकास ने बैंक से 9.01 लाख रुपये का अतिरिक्त लोन भी लिया था। दोनों लोन की किस्तें वह नियमित रूप से चुका रहे थे। 10 मई 2021 को करीब 41 वर्ष की उम्र में विकास की कोविड संक्रमण के कारण मौत हो गई।

भुगतान से इनकार किया था अस्पताल की ओर से जारी डेथ रिपोर्ट में कोविड संक्रमण, दोनों फेफड़ों में निमोनिया, गंभीर सांस संबंधी परेशानी, शॉक और सेप्सिस को मौत की वजह बताया गया था। इसके बाद पिता ने बीमा राशि के लिए दावा किया, लेकिन कंपनी ने 25 अगस्त 2021 को यह कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि कोविड-19 पॉलिसी में शामिल प्रमुख बीमारियों की लिस्ट में नहीं है।