Hindi Newsएनसीआर NewsInsurance Ombudsman and IRDAI fake officers gang busted Delhi Police arrest four people husband wife and sister-in-law
बीमा लोकपाल और IRDAI अफसर बन ठगने वाले गैंग का खुलासा, दिल्ली में पति-पत्नी और साली समेत 4 दबोचे

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बीमा लोकपाल और आईआरडीएआई के फर्जी अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पति-पत्नी और साली समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेटलमेंट के बहाने पीड़ित को धोखा देने का आरोप है। 

Dec 09, 2025 10:18 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
share

दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले की साइबर थाने की टीम ने बीमा लोकपाल और आईआरडीएआई (IRDAI) के फर्जी अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पति-पत्नी और साली समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेटलमेंट के बहाने पीड़ित को धोखा देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और एक डेबिट कार्ड बरामद किया है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान- देवेंद्र कुमार, अरुण कुमार, सिमरन, मनप्रीत कौर के रूप में हुई है। ठगों के इस गैंग ने ऐसे कमजोर पॉलिसीहोल्डर्स को निशाना बनाया जो रिफंड या प्रीमियम सेटलमेंट चाहते थे और उन्हें प्रोसेसिंग चार्ज के बहाने पैसे ट्रांसफर करने के लिए फुसलाया।

शिकायतकर्ता के.पी. तोमर ने बताया कि 2024 में Edelweiss से चार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद, कैंसर का पता चलने के कारण वे प्रीमियम का भुगतान जारी नहीं रख सके। इसके बाद तीन रिफंड बीमा लोकपाल/आईआरडीएआई के जरिये प्रोसेस किए गए, एक पॉलिसी का रिफंड जिसकी दो किस्तें भरी जा चुकी थीं अभी भी पेंडिंग है।

5 जुलाई 2025 को उनके पास खुद को बीमा लोकपाल अधिकारी बताने वाले कुछ लोगों के फोन आए थे। उन लोगों ने रिफंड फाइल तैयार करने के बहाने उन्हें एक बैंक अकाउंट में 83,000 और दूसरे में 47,000 रुपये जमा करने के लिए कहा। बाद में उन्हें फाइनल क्लियरेंस के लिए 12,00,000 रुपये का एक नकली RBI बॉन्ड अरेंज करने के लिए कहा गया। तोमर को जब अपने साथ धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट की। शिकायत के अनुसार पुलिस द्वारा साउथ-वेस्ट जिले के साइबर थाने में 20 नवंबर को बीएनएस की धाराओं 25, 318(4)/319(2)/61(2) एफआईआर दर्ज कर एक टीम बनाकर इस मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस टीम ने डिटेल्ड टेक्निकल सर्विलांस और मनी-ट्रेल मैपिंग की। जांच में पता चला कि ठगी गई रकम पहले सिमरन और मनप्रीत कौर नाम के दो बैंक खातों से गुजरी, फिर देवेंद्र कुमार के एक बेनिफिशियरी अकाउंट में जमा की गई।

दिल्ली-एनसीआर में कई छापों के बाद देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। लगातार पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसने धोखे से मिले पैसे को अपने अकाउंट में भेजने से पहले अपनी पत्नी सिमरन और साली मनप्रीत कौर के खातों का इस्तेमाल किया और बाद में कमीशन रखकर अपने साथी अरुण कुमार को दे दिया।

उसके इस खुलासे पर सीलमपुर में छापे मारे गए, जिससे अरुण को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुद को आईआरडीएआई अधिकारियों के रूप में पेश करने की बात कबूल की। अप्रैल-मई 2025 में वह देवेंद्र से मिला, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और धोखाधड़ी से पैसे कमाने के लिए कस्टमर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करता था। अरुण ने ही शिकायतकर्ता समेत पीड़ितों को धोखे वाले कॉल किए और चार किस्तों में 1.30 लाख रुपये ठग लिए थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की डिटेल

1. देवेंद्र कुमार 12वीं पास है और दिल्ली के घोंडा, भजनपुरा का रहने वाला है। वह एक बीमा कंपनी में कार्यरत है। उसने धोखे से मिले पैसे पाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों का इंतजाम किया था।

2. सिमरन (26 साल), निवासी गंगोत्री विहार, भजनपुरा देवेंद्र की पत्नी है। उसके खाते में धोखे से लूटी गई रकम में से 83,000 रुपये आए थे।

3. मनप्रीत कौर, निवासी शाहदरा, उम्र 29 साल देवेंद्र की साली है। उसके खाते में 47,000 रुपये आए थे।

4. अरुण कुमार (42 साल), निवासी न्यू सीमापुरी, दिल्ली 12वीं पास है। क्रेडिट कार्ड और बीमा बिक्री कंपनियों में काम करता था। उसने आईआरडीएआई अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया और शिकायतकर्ता को धोखा दिया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
