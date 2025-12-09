बीमा लोकपाल और IRDAI अफसर बन ठगने वाले गैंग का खुलासा, दिल्ली में पति-पत्नी और साली समेत 4 दबोचे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बीमा लोकपाल और आईआरडीएआई के फर्जी अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पति-पत्नी और साली समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेटलमेंट के बहाने पीड़ित को धोखा देने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले की साइबर थाने की टीम ने बीमा लोकपाल और आईआरडीएआई (IRDAI) के फर्जी अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले एक साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पति-पत्नी और साली समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेटलमेंट के बहाने पीड़ित को धोखा देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और एक डेबिट कार्ड बरामद किया है।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान- देवेंद्र कुमार, अरुण कुमार, सिमरन, मनप्रीत कौर के रूप में हुई है। ठगों के इस गैंग ने ऐसे कमजोर पॉलिसीहोल्डर्स को निशाना बनाया जो रिफंड या प्रीमियम सेटलमेंट चाहते थे और उन्हें प्रोसेसिंग चार्ज के बहाने पैसे ट्रांसफर करने के लिए फुसलाया।

शिकायतकर्ता के.पी. तोमर ने बताया कि 2024 में Edelweiss से चार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद, कैंसर का पता चलने के कारण वे प्रीमियम का भुगतान जारी नहीं रख सके। इसके बाद तीन रिफंड बीमा लोकपाल/आईआरडीएआई के जरिये प्रोसेस किए गए, एक पॉलिसी का रिफंड जिसकी दो किस्तें भरी जा चुकी थीं अभी भी पेंडिंग है।

5 जुलाई 2025 को उनके पास खुद को बीमा लोकपाल अधिकारी बताने वाले कुछ लोगों के फोन आए थे। उन लोगों ने रिफंड फाइल तैयार करने के बहाने उन्हें एक बैंक अकाउंट में 83,000 और दूसरे में 47,000 रुपये जमा करने के लिए कहा। बाद में उन्हें फाइनल क्लियरेंस के लिए 12,00,000 रुपये का एक नकली RBI बॉन्ड अरेंज करने के लिए कहा गया। तोमर को जब अपने साथ धोखाधड़ी का अहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट की। शिकायत के अनुसार पुलिस द्वारा साउथ-वेस्ट जिले के साइबर थाने में 20 नवंबर को बीएनएस की धाराओं 25, 318(4)/319(2)/61(2) एफआईआर दर्ज कर एक टीम बनाकर इस मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस टीम ने डिटेल्ड टेक्निकल सर्विलांस और मनी-ट्रेल मैपिंग की। जांच में पता चला कि ठगी गई रकम पहले सिमरन और मनप्रीत कौर नाम के दो बैंक खातों से गुजरी, फिर देवेंद्र कुमार के एक बेनिफिशियरी अकाउंट में जमा की गई।

दिल्ली-एनसीआर में कई छापों के बाद देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। लगातार पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसने धोखे से मिले पैसे को अपने अकाउंट में भेजने से पहले अपनी पत्नी सिमरन और साली मनप्रीत कौर के खातों का इस्तेमाल किया और बाद में कमीशन रखकर अपने साथी अरुण कुमार को दे दिया।

उसके इस खुलासे पर सीलमपुर में छापे मारे गए, जिससे अरुण को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुद को आईआरडीएआई अधिकारियों के रूप में पेश करने की बात कबूल की। अप्रैल-मई 2025 में वह देवेंद्र से मिला, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और धोखाधड़ी से पैसे कमाने के लिए कस्टमर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करता था। अरुण ने ही शिकायतकर्ता समेत पीड़ितों को धोखे वाले कॉल किए और चार किस्तों में 1.30 लाख रुपये ठग लिए थे। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की डिटेल 1. देवेंद्र कुमार 12वीं पास है और दिल्ली के घोंडा, भजनपुरा का रहने वाला है। वह एक बीमा कंपनी में कार्यरत है। उसने धोखे से मिले पैसे पाने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों का इंतजाम किया था।

2. सिमरन (26 साल), निवासी गंगोत्री विहार, भजनपुरा देवेंद्र की पत्नी है। उसके खाते में धोखे से लूटी गई रकम में से 83,000 रुपये आए थे।

3. मनप्रीत कौर, निवासी शाहदरा, उम्र 29 साल देवेंद्र की साली है। उसके खाते में 47,000 रुपये आए थे।