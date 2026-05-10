उन्होंने भाजपा में जाने के बजाय… सलाम! संजीव अरोड़ा की हिरासत पर क्या बोले केजरीवाल?
पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया गया है। इस हिरासत पर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन दिया है।
पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया गया है। इस हिरासत पर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन दिया है। अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बगैर राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के आप छोड़ने पर निशाना साधा।
उन्होंने भाजपा में जाने के बजाय…
केजरीवाल ने एक्स पर किए ट्वीट में लिखा- "किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पता चलता है। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया। उन्हें सलाम।" हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आप छोड़कर गए सांसदों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना इन्हीं 7 सांसदों पर था। क्योंकि आप नेताओं ने ये भी आरोप लगाए हैं कि छोड़े गए सांसद ईडी-सीबीआई की रेड और धमकियों से डरकर भाजपा में शामिल हो गए हैं।
वॉशिंग मशीन और भाजपा नेताओं पर छापा क्यों नहीं?
अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रीट्वीट करते हुए पैराडॉक्स नामक अकाउंट ने लिखा- "संजीव अरोड़ा जी ने दिखा दिया कि वे 'वॉशिंग मशीन' के झांसे में आने वाले नहीं हैं।" अरमान नामक एक अन्य यूजर ने भी केजरीवाल के पक्ष में लिखा- "बीजेपी नेताओं पर ईडी की छापेमारी क्यों नहीं होती? वाशिंग मशीन का तर्क बिल्कुल सही है। केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है।"
केजरीवाल का दोहरा चरित्र, जनता ने किया ट्रोल
अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सवाल करते हुए कल्पना श्रीवास्तव नामक यूजर ने लिखा- "आपकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेता या तो जेल में हैं या ED/CBI के नोटिस पर हैं सिसोदिया, संजय सिंह, और अब अरोड़ा। फिर भी आप "राजनीतिक साजिश" का राग अलापते रहते हैं। जब कोई AAP का नेता BJP में जाता है तो आप कहते हैं "ED का दबाव", और जब नहीं जाता तो कहते हैं "चरित्रवान"। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है?" बाकी ज्यादातर ट्वीट केजरीवाल के विरोध में दिखे, जिनमें उन्हें कई जगह ट्रोल भी किया गया है।
संजीव अरोड़ा को 7 दिन की हिरासत क्यों हुई
अब बात करते हैं संजीव अरोड़ा की हिरासत में जाने की। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम की एक विशेष PMLA अदालत ने रविवार को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था- अरोड़ा के खिलाफ आरोप 'बहुत गंभीर' हैं। संघीय एजेंसी को धन के स्रोत का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता अरोड़ा के वकील ने आरोप लगाया- “मंत्री के खिलाफ एक 'झूठा और निराधार' मामला 'गढ़ा' गया है। उनकी गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी द्वारा 'कोई प्रथम दृष्टया सबूत' एकत्र नहीं किया गया है।”
भाषा के इनपुट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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